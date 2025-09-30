Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»

Агент Евгения Кузнецова опроверг информацию о медосмотре игрока в «Металлурге».

Ранее появилась информация , что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским клубом.

– Правда ли, что Кузнецов проходит медосмотр перед переходом в «Металлург»?

– Нет, конечно, ничего он не проходит. Не было ни предложения, ни медосмотра, никаких договоренностей.

– Приоритетом остается клуб НХЛ?

– Будем смотреть варианты, будут предложения – будем рассматривать, – сказал представитель игрока Шуми Бабаев .

