  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»
12

Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»

Агент Евгения Кузнецова опроверг информацию о медосмотре игрока в «Металлурге».

Ранее появилась информация, что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским клубом.

– Правда ли, что Кузнецов проходит медосмотр перед переходом в «Металлург»?

– Нет, конечно, ничего он не проходит. Не было ни предложения, ни медосмотра, никаких договоренностей.

– Приоритетом остается клуб НХЛ?

– Будем смотреть варианты, будут предложения – будем рассматривать, – сказал представитель игрока Шуми Бабаев.

Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoШуми Бабаев
logoМеталлург Мг
logoНХЛ
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»
15сегодня, 07:55
Мозякин о Кузнецове в «Металлурге»: «Пока это слухи. Женька – классный игрок. Он показал это в КХЛ, НХЛ и сборной России»
5вчера, 18:52
«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)
5627 сентября, 18:13
Главные новости
Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й
24 минуты назад
«Автомобилист» заключил контракт с Паутовым на год. Ранее защитник был на пробном договоре
37 минут назад
Денисенко сравнил КХЛ и НХЛ: «Там игра чуть побыстрее, но немножко прямолинейная, больше вбросов. Здесь больше пытаются комбинировать»
146 минут назад
Ларионов об игре Заврагина с «Авангардом» и «Торпедо»: «Два одинаковых гола при счете 2:2, но неверно показывать пальцем на парня. Он здорово играет для своего возраста»
4сегодня, 09:06
«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком, Тортореллой и Воробьевым. Клуб не контактировал с этими тренерами («Бизнес Online»)
4сегодня, 08:33
Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»
6сегодня, 08:11Фото
Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»
15сегодня, 07:55
Форвард «Шанхая» Квинни: «Россия прекрасна, Санкт‑Петербург – невероятный город, где все готовы помочь. Я здесь недолго, но мне все нравится»
20сегодня, 06:45
Овечкин о возвращении к тренировкам с «Вашингтоном» после травмы: «Все нормально. Нужно войти в ритм, потому что пропуск недели повлиял, но я справлюсь с этим»
1сегодня, 06:30
Ларионов о том, что тренеры СКА не прослушивают разговоры игроков в перерывах: «Раздевалка – это их территория. У нас нет прослушки, микрофонов. Может, такое было раньше»
6сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»
11 минут назад
Руа заявил, что Шабанов «засыпал его вопросами» об игре в защите: «Мне это нравится. Еще мне нравится, что у него есть мастерство»
155 минут назад
Мозякин пожелал Шипачеву набрать 1000 очков в КХЛ: «В этом сезоне все получится, надеюсь. Для меня цифры не значили многого, но тысяча была большим достижением»
сегодня, 08:53
Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
3сегодня, 08:22
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
5сегодня, 07:40
Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»
сегодня, 07:25
Митякин о сбоях с освещением в матче с «Динамо»: «Из-за таких ситуаций возрастает риск травм, паузы сказываются в негативную сторону. Во время игры свет не особо влиял»
сегодня, 07:10
Комтуа о «Динамо» после 2:3 с «Нефтехимиком»: «Выглядели как старики, стыдно за такой результат и игру. В прошлом сезоне тоже не очень хорошо начали, плохая традиция какая-то»
1сегодня, 06:55
Мозякин о «Металлурге»: «Парни играют хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. Пока не получается довести дело до спокойного конца, но работа ведется»
1сегодня, 05:55
«Лада» может уволить спортивного директора Гомоляко на фоне серии из 8 поражений подряд («СЭ»)
2сегодня, 05:40