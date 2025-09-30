Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»
Агент Евгения Кузнецова опроверг информацию о медосмотре игрока в «Металлурге».
Ранее появилась информация, что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским клубом.
– Правда ли, что Кузнецов проходит медосмотр перед переходом в «Металлург»?
– Нет, конечно, ничего он не проходит. Не было ни предложения, ни медосмотра, никаких договоренностей.
– Приоритетом остается клуб НХЛ?
– Будем смотреть варианты, будут предложения – будем рассматривать, – сказал представитель игрока Шуми Бабаев.
Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости