Капризов о контракте на 136 млн долларов: «Рад остаться в «Миннесоте» еще на 8 лет. Начинаем работу»
Кирилл Капризов обратился к фанатам «Миннесоты» после продления контракта.
Сегодня 28-летний форвард подписал новое соглашение с «Миннесотой» на 8 лет. Контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.
«Привет, болельщики «Уайлд»! Очень рад остаться в клубе еще на 8 лет – начинаем работу», – сказал Кирилл Каризов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Миннесоты» в X
