Рыбин про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Заслужил. Приятно, что крупнейший договор у россиянина. Только Макдэвид может опередить Кирилла»
Максим Рыбин заявил, что Кирилл Капризов заслужил крупнейший контракт в КХЛ.
Сегодня 28-летний форвард продлил соглашение с «Миннесотой» на 8 лет. Новый контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.
«Просто так ничего не бывает. Огромные поздравления Кириллу! Это крутой контракт на долгий срок. Он полностью это заслужил.
Безусловно приятно, что крупнейший договор был подписан именно с российским хоккеистом. Своей игрой он все доказал.
Единственный, кто может его сейчас опередить – это Макдэвид», – сказал ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
