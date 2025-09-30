Рыбин про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Заслужил. Приятно, что крупнейший договор у россиянина. Только Макдэвид может опередить Кирилла»

Максим Рыбин заявил, что Кирилл Капризов заслужил крупнейший контракт в КХЛ.

Сегодня 28-летний форвард продлил соглашение с «Миннесотой» на 8 лет. Новый контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.

«Просто так ничего не бывает. Огромные поздравления Кириллу! Это крутой контракт на долгий срок. Он полностью это заслужил.

Безусловно приятно, что крупнейший договор был подписан именно с российским хоккеистом. Своей игрой он все доказал.

Единственный, кто может его сейчас опередить – это Макдэвид », – сказал ассистент главного тренера «Сочи » Максим Рыбин .