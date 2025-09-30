Губерниев о контракте Капризова с «Миннесотой»: «Рад за Капризика! 136 млн, самый высокооплачиваемый. С детства за Кирилла!»

Дмитрий Губерниев высказался о новом контракте Кирилла Капризова с «Миннесотой».

Сегодня 28-летний форвард продлил соглашение с «Уайлд» на 8 лет. Новый контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.

«Рад за Капризика! Самый высокооплачиваемый, 136 млн новый контракт, и парень хороший! С детства за Капризова !» – написал комментатор «Матч ТВ».

Фото: t.me/RealGuberniev