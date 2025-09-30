  • Спортс
  • Бландиси о 2:5 с «Торпедо»: «СКА надо перестать быть милыми. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, все пойдет как по маслу»
Джозеф Бландиси заявил, что СКА нужно перестать быть милыми.

Вчера армейцы проиграли «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ (2:5).

– Почему не удается победить «Торпедо» уже во второй раз в этом сезоне?

– Получилась тяжелая игра, так как «Торпедо» очень грамотно играет в обороне. Очевидно, что соперник не хотел, чтобы мы сегодня побеждали и даже не выпускал нас из нейтральной зоны. Это выводило нас из себя. Будем искать пути, чтобы взять реванш в следующей игре.

– Соперник забросил победную шайбу, когда вы находились в штрафном боксе. Какие эмоции испытали в этот момент?

– Это очень тяжело. Очевидно, что я не хотел приносить команде вред и ставить в столь тяжелое положение. Надеялся, что ребята смогут отстоять в меньшинстве, но, к сожалению, это хоккей. Такие вещи случаются. Уверен, что я не допущу подобных ошибок в следующей игре против «Торпедо».

– Такие моменты добавляют спортивной злости?

– Да, мне бы хотелось искупить свою вину перед напарниками, так как этот игровой момент действительно ранил мои чувства. Буду изо всех сил стараться в следующем матче.

– На чем нужно сфокусироваться, чтобы одержать победу в следующем матче против «Торпедо»?

– Надо перестать быть такими милыми. Нам необходимо больше подборов и грязных голов. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, тогда все пойдет как по маслу, – сказал форвард СКА Джозеф Бландиси.

Ларионов-младший о 2:5 с «Торпедо»: «Всегда хочется сыграть лучший матч против бывшей команды – приятно побороться с друзьями. Сейчас не получилось»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
