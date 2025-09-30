Бландиси о 2:5 с «Торпедо»: «СКА надо перестать быть милыми. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, все пойдет как по маслу»
Вчера армейцы проиграли «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ (2:5).
– Почему не удается победить «Торпедо» уже во второй раз в этом сезоне?
– Получилась тяжелая игра, так как «Торпедо» очень грамотно играет в обороне. Очевидно, что соперник не хотел, чтобы мы сегодня побеждали и даже не выпускал нас из нейтральной зоны. Это выводило нас из себя. Будем искать пути, чтобы взять реванш в следующей игре.
– Соперник забросил победную шайбу, когда вы находились в штрафном боксе. Какие эмоции испытали в этот момент?
– Это очень тяжело. Очевидно, что я не хотел приносить команде вред и ставить в столь тяжелое положение. Надеялся, что ребята смогут отстоять в меньшинстве, но, к сожалению, это хоккей. Такие вещи случаются. Уверен, что я не допущу подобных ошибок в следующей игре против «Торпедо».
– Такие моменты добавляют спортивной злости?
– Да, мне бы хотелось искупить свою вину перед напарниками, так как этот игровой момент действительно ранил мои чувства. Буду изо всех сил стараться в следующем матче.
– На чем нужно сфокусироваться, чтобы одержать победу в следующем матче против «Торпедо»?
– Надо перестать быть такими милыми. Нам необходимо больше подборов и грязных голов. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, тогда все пойдет как по маслу, – сказал форвард СКА Джозеф Бландиси.
