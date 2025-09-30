Ларионов-младший о 2:5 с «Торпедо»: «Всегда хочется сыграть лучший матч против бывшей команды – приятно побороться с друзьями. Сейчас не получилось»
27-летний форвард СКА провел на льду 12 минут и 46 секунд с полезностью «минус 1». Всего на его счету 2 (0+2) очка в 9 матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ.
– Вы играли против своей бывшей команды. Придавало ли это особый настрой?
– Да, всегда хочется сыграть свой лучший матч против команды, в которой ты был, потому что там друзья. Всегда приятно с ними побороться, обыграть их. Приятно также пообщаться. Был победный настрой. Сейчас не получилось, мы не показали наш лучший хоккей.
– Насколько непривычно, что играете два матча подряд с одним и тем же соперником? Меняется ли как‑то подготовка?
– В принципе, нет. Это, конечно, не плей‑офф, потому что там больше игр, но похоже – два матча так же будут в плей‑офф. Поэтому даже неплохо пройти это сейчас. Иногда в плей‑офф проигрываешь первый матч и после этого тяжело, а сейчас мы получим этот опыт и весной будем более готовыми.
– Следующий матч с «Торпедо» будет сильно отличаться от предыдущего?
– Думаю, с нашей стороны – да. Мы все очень недовольны, никто не любит проигрывать, особенно дома. Болельщики увидят нашу лучшую игру в плане отдачи, в плане игры с шайбой и вообще в плане всего, – сказал нападающий СКА Игорь Ларионов-младший.
