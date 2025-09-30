Ларионов-младший о 2:5 с «Торпедо»: «Всегда хочется сыграть лучший матч против бывшей команды – приятно побороться с друзьями. Сейчас не получилось»

Игорь Ларионов-младший заявил, что имел особый настрой на матч с «Торпедо» (2:5).

27-летний форвард СКА провел на льду 12 минут и 46 секунд с полезностью «минус 1». Всего на его счету 2 (0+2) очка в 9 матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ.

– Вы играли против своей бывшей команды. Придавало ли это особый настрой?

– Да, всегда хочется сыграть свой лучший матч против команды, в которой ты был, потому что там друзья. Всегда приятно с ними побороться, обыграть их. Приятно также пообщаться. Был победный настрой. Сейчас не получилось, мы не показали наш лучший хоккей.

– Насколько непривычно, что играете два матча подряд с одним и тем же соперником? Меняется ли как‑то подготовка?

– В принципе, нет. Это, конечно, не плей‑офф, потому что там больше игр, но похоже – два матча так же будут в плей‑офф. Поэтому даже неплохо пройти это сейчас. Иногда в плей‑офф проигрываешь первый матч и после этого тяжело, а сейчас мы получим этот опыт и весной будем более готовыми.

– Следующий матч с «Торпедо» будет сильно отличаться от предыдущего?

– Думаю, с нашей стороны – да. Мы все очень недовольны, никто не любит проигрывать, особенно дома. Болельщики увидят нашу лучшую игру в плане отдачи, в плане игры с шайбой и вообще в плане всего, – сказал нападающий СКА Игорь Ларионов-младший .

Ларионов-младший после 2:4 от «Авангарда»: «Результат не отражает игры СКА. Невозможно выигрывать каждый матч, это не футбольная Премьер-лига и не американский футбол»