Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает «мусорных» шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1-3-1 – любые средства хороши»
Игорь Ларионов заявил, что СКА не хватает «мусорных» голов.
Клуб из Санкт-Петербурга дома проиграл «Торпедо» (2:5) в матче FONBET КХЛ.
«Нужно в каждом матче доставать из себя. Забивать те голы, которые мы хотим забивать. Нам не хватает «мусорных» шайб – после добиваний, подставлений, помехи вратарю. Мы пытаемся создавать красивые моменты, но иногда нужно упрощать игру и просто бросать.
Вы видели в первом периоде, когда Голди [Николай Голдобин] вместо броска отдавал на Рокко [Грималди], который был уже в углу площадки. Чистый голевой момент.
Иногда нужно играть проще. Без бросков не бывает голов. Мы не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1-3-1 – любые средства для взятия ворот хороши. Это детали, которые нам нужно улучшать», – сказал главный тренер СКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
