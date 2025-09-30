  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает «мусорных» шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1-3-1 – любые средства хороши»
4

Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает «мусорных» шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1-3-1 – любые средства хороши»

Игорь Ларионов заявил, что СКА не хватает «мусорных» голов.

Клуб из Санкт-Петербурга дома проиграл «Торпедо» (2:5) в матче FONBET КХЛ.

«Нужно в каждом матче доставать из себя. Забивать те голы, которые мы хотим забивать. Нам не хватает «мусорных» шайб – после добиваний, подставлений, помехи вратарю. Мы пытаемся создавать красивые моменты, но иногда нужно упрощать игру и просто бросать.

Вы видели в первом периоде, когда Голди [Николай Голдобин] вместо броска отдавал на Рокко [Грималди], который был уже в углу площадки. Чистый голевой момент.

Иногда нужно играть проще. Без бросков не бывает голов. Мы не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1-3-1 – любые средства для взятия ворот хороши. Это детали, которые нам нужно улучшать», – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoРокко Грималди
logoНиколай Голдобин
logoТорпедо
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о 2:5 от «Торпедо»: «Игра разочаровала немножко, СКА не хватило огня, свежести, драйва. Нужно не опускать голову, двигаться вперед, перегруппироваться»
9вчера, 19:47
«Торпедо» обыграло СКА и прервало серию из 3 поражений. Команда Ларионова уступила нижегородцам 2-й раз в сезоне
24вчера, 18:23
Батрак о СКА: «Позиционных атак почти нет, без них даже в полуфинал не попасть. Но все складывается лучше, чем я ожидал»
228 сентября, 13:07
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
1524 сентября, 18:17
Главные новости
Шабанов остался без очков в 3-м подряд матче на предсезонке НХЛ. У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ за 16:01 в матче с «Рейнджерс»
22 минуты назад
Гридин забросил 2-ю шайбу за «Калгари» на предсезонке – «Сиэтлу». Форвард также забил победный буллит и стал 1-й звездой матча
137 минут назадВидео
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» одолела «Каролину», «Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», «Питтсбург» победил «Детройт»
647 минут назад
Есмантович о включении в базу «Миротворца»: «Я не обращаю на это внимания! ЦСКА помогает бойцам, участвующим в СВО, мы вносим свой вклад в дело общей победы»
2сегодня, 04:30
Бобровский не пропустил в 1-м матче за «Флориду» на текущей предсезонке. Вратарь отразил 11 бросков «Каролины» за 30 минут и стал 2-й звездой
сегодня, 03:22
Никишин забил 1-й гол в предсезонке – «Флориде». У защитника «Каролины» также ассист, 3 броска и 3 хита
2сегодня, 01:17Видео
Третьяк выступил на конференции «Т-Банк про бизнес»: «Чтобы подняться на вершину, мало собрать звезд первой величины. Нужна правильная расстановка в коллективе»
8вчера, 21:56
Пачиоретти завершит карьеру в 36 лет. У экс-форварда «Монреаля», «Вегаса» и «Вашингтона» 681 очко в 939 матчах и 28+30 в 89 играх плей-офф
2вчера, 21:30
Кудашов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «У «Динамо» был недонастрой. После 3 побед подряд успокоились, думали – вышли из череды проигрышей»
5вчера, 21:10
Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Победить чемпиона – большой плюс для «Динамо». Но в начале 3-го периода – перестали играть и двигаться, просели все линии»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Кудашов о проблемах с освещением в матче с «Динамо»: «Глаза не резало, но в чужой зоне было мало света – немного непривычно. Приезжаешь, и как будто тень какая-то»
1сегодня, 04:20
Бучельников о Спронге в ЦСКА: «Почему это должно удивлять? Захотел перезагрузить карьеру. Он отличный плеймейкер, бросок один из самых точных, сильных и качественных»
сегодня, 03:50
Василевский может приступить к тренировкам с «Тампой» во вторник. Ожидается, что он сыграет в одном предсезонном матче
сегодня, 03:35
Хегландер пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела. Форвард «Ванкувера» перенес операцию
1сегодня, 03:10
Тамбиев про 0:3 с «Барысом»: «Адмирал» сражался, но не хватало свежести и резкости. Наша самая слабая игра в сезоне»
сегодня, 01:42
Хартли о поражении от Минска по буллитам: «Рады, что «Локомотив» переломил такую игру. Были возможности выиграть»
сегодня, 01:30
Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Нефтехимик» действовал самоотверженно в обороне. У нас ребята на эмоциональном подъеме, всей командой стараемся играть друг за друга»
2вчера, 21:41
Форвард «Барыса» Логвин о матче «Кайрат» – «Реал»: «Наши победят 1:0, надеюсь. Я немного слежу, но не смотрю»
1вчера, 20:47
Сэмберг выбыл на 6-8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» – лучший по полезности в команде в прошлом сезоне
вчера, 20:11
Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»
2вчера, 19:54