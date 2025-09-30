Ларионов об игре Заврагина с «Авангардом» и «Торпедо»: «Два одинаковых гола при счете 2:2, но неверно показывать пальцем на парня. Он здорово играет для своего возраста»

Игорь Ларионов оценил игру Егора Заврагина за СКА.

20-летний голкипер провел в текущем FONBET чемпионате КХЛ 5 матчей, отражая в среднем 93,6% бросков при коэффициенте надежности 2,21.

– Егор Заврагин в двух матчах пропустил очень похожие голы, сначала с «Авангардом», теперь с «Торпедо». Видите ли в этом проблему?

– Да, мы это обсуждали в тренерской. Два абсолютно одинаковых гола, оба при счете 2:2. Но неверно показывать пальцем на парня, который в 20 лет проходит серьезную школу и делает много хорошего. Не будем его критиковать.

В такие моменты нужен важный сэйв, который даст шанс команде. Но через это надо проходить. Ни в коем случае не скажу ему, что эта пропущенная шайба – его вина. Нужна поддержка.

Важно поддерживать молодого вратаря. Голкиперы – особые люди, они пропускают каждый гол через сердце. Эти ребята не должны корить себя и опускаться слишком низко. Все голы – пропущенные и забитые – это работа всей команды.

Уверен, Егор научится отражать такие броски. Для своего возраста он играет очень хорошо, играет здорово! – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .

Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает «мусорных» шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1-3-1 – любые средства хороши»