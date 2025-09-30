  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов об игре Заврагина с «Авангардом» и «Торпедо»: «Два одинаковых гола при счете 2:2, но неверно показывать пальцем на парня. Он здорово играет для своего возраста»
4

Ларионов об игре Заврагина с «Авангардом» и «Торпедо»: «Два одинаковых гола при счете 2:2, но неверно показывать пальцем на парня. Он здорово играет для своего возраста»

Игорь Ларионов оценил игру Егора Заврагина за СКА.

20-летний голкипер провел в текущем FONBET чемпионате КХЛ 5 матчей, отражая в среднем 93,6% бросков при коэффициенте надежности 2,21.

Егор Заврагин в двух матчах пропустил очень похожие голы, сначала с «Авангардом», теперь с «Торпедо». Видите ли в этом проблему?

– Да, мы это обсуждали в тренерской. Два абсолютно одинаковых гола, оба при счете 2:2. Но неверно показывать пальцем на парня, который в 20 лет проходит серьезную школу и делает много хорошего. Не будем его критиковать.

В такие моменты нужен важный сэйв, который даст шанс команде. Но через это надо проходить. Ни в коем случае не скажу ему, что эта пропущенная шайба – его вина. Нужна поддержка.

Важно поддерживать молодого вратаря. Голкиперы – особые люди, они пропускают каждый гол через сердце. Эти ребята не должны корить себя и опускаться слишком низко. Все голы – пропущенные и забитые – это работа всей команды.

Уверен, Егор научится отражать такие броски. Для своего возраста он играет очень хорошо, играет здорово! – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает «мусорных» шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1-3-1 – любые средства хороши»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoСКА
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoЕгор Заврагин
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
5сегодня, 07:40
Ларионов о том, что тренеры СКА не прослушивают разговоры игроков в перерывах: «Раздевалка – это их территория. У нас нет прослушки, микрофонов. Может, такое было раньше»
6сегодня, 06:15
Ларионов о 2:5 от «Торпедо»: «Игра разочаровала немножко, СКА не хватило огня, свежести, драйва. Нужно не опускать голову, двигаться вперед, перегруппироваться»
10вчера, 19:47
Главные новости
Овечкин – 44-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Селебрини – 43-й, Эттинджер – 46-й, Генцел – 49-й, Хатсон – 50-й
24 минуты назад
«Автомобилист» заключил контракт с Паутовым на год. Ранее защитник был на пробном договоре
37 минут назад
Денисенко сравнил КХЛ и НХЛ: «Там игра чуть побыстрее, но немножко прямолинейная, больше вбросов. Здесь больше пытаются комбинировать»
146 минут назад
Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»
12сегодня, 08:41
«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком, Тортореллой и Воробьевым. Клуб не контактировал с этими тренерами («Бизнес Online»)
4сегодня, 08:33
Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»
6сегодня, 08:11Фото
Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»
15сегодня, 07:55
Форвард «Шанхая» Квинни: «Россия прекрасна, Санкт‑Петербург – невероятный город, где все готовы помочь. Я здесь недолго, но мне все нравится»
20сегодня, 06:45
Овечкин о возвращении к тренировкам с «Вашингтоном» после травмы: «Все нормально. Нужно войти в ритм, потому что пропуск недели повлиял, но я справлюсь с этим»
1сегодня, 06:30
Ларионов о том, что тренеры СКА не прослушивают разговоры игроков в перерывах: «Раздевалка – это их территория. У нас нет прослушки, микрофонов. Может, такое было раньше»
6сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»
11 минут назад
Руа заявил, что Шабанов «засыпал его вопросами» об игре в защите: «Мне это нравится. Еще мне нравится, что у него есть мастерство»
155 минут назад
Мозякин пожелал Шипачеву набрать 1000 очков в КХЛ: «В этом сезоне все получится, надеюсь. Для меня цифры не значили многого, но тысяча была большим достижением»
сегодня, 08:53
Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
3сегодня, 08:22
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
5сегодня, 07:40
Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»
сегодня, 07:25
Митякин о сбоях с освещением в матче с «Динамо»: «Из-за таких ситуаций возрастает риск травм, паузы сказываются в негативную сторону. Во время игры свет не особо влиял»
сегодня, 07:10
Комтуа о «Динамо» после 2:3 с «Нефтехимиком»: «Выглядели как старики, стыдно за такой результат и игру. В прошлом сезоне тоже не очень хорошо начали, плохая традиция какая-то»
1сегодня, 06:55
Мозякин о «Металлурге»: «Парни играют хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. Пока не получается довести дело до спокойного конца, но работа ведется»
1сегодня, 05:55
«Лада» может уволить спортивного директора Гомоляко на фоне серии из 8 поражений подряд («СЭ»)
2сегодня, 05:40