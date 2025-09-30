Руа заявил, что Шабанов «засыпал его вопросами» об игре в защите: «Мне это нравится. Еще мне нравится, что у него есть мастерство»
Патрик Руа заявил, что Максим Шабанов «засыпал его вопросами» об игре в защите.
Форвард «Айлендерс» впервые находится в тренировочном лагере клуба НХЛ.
Отмечается, что когда тренер поинтересовался причинами любознательности игрока, Шабанов ответил: «Это поможет нам побеждать».
«Я подумал: «Ооо! Мне это нравится. Еще мне нравится, что у него есть мастерство», – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа.
Шабанов остался без очков в 3-м подряд матче на предсезонке НХЛ. У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ за 16:01 в игре с «Рейнджерс»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: New York Post
