Руа о габаритах Шабанова: «Он маленький игрок, но он не знает об этом. Любопытно посмотреть, как он применит свои навыки в «Айлендерс»

Патрик Руа высказался о габаритах Максима Шабанова.

Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Трактора».

Тренер «Айлендерс» отметил, что габариты не влияют на силовую игру Шабанова .

«Он маленький игрок (рост форварда – 175 см, вес – 75,7 кг – Спортс”), но он не знает об этом. Так что это довольно интригующе для меня и для всех здесь.

Мне любопытно посмотреть, как он собирается применить свои навыки в нашей команде», – сказал главный тренер «Айлендерс » Патрик Руа .