Руа о габаритах Шабанова: «Он маленький игрок, но он не знает об этом. Любопытно посмотреть, как он применит свои навыки в «Айлендерс»
Патрик Руа высказался о габаритах Максима Шабанова.
Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Трактора».
Тренер «Айлендерс» отметил, что габариты не влияют на силовую игру Шабанова.
«Он маленький игрок (рост форварда – 175 см, вес – 75,7 кг – Спортс”), но он не знает об этом. Так что это довольно интригующе для меня и для всех здесь.
Мне любопытно посмотреть, как он собирается применить свои навыки в нашей команде», – сказал главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
