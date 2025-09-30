Шабанов остался без очков в 3-м подряд матче на предсезонке НХЛ. У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ за 16:01 в матче с «Рейнджерс»
Максим Шабанов остался без очков в 3-м подряд матче на предсезонке НХЛ.
Форвард «Айлендерс» принял участие в выставочном матче с «Рейнджерс» (2:3 ОТ).
24-летний россиянин (16:01, 1:42 – в большинстве) отметился 1 броском в створ (при 1 промахе), 1 блоком, 1 силовым приемом и 1 перехватом.
Шабанов пока не впечатляет в НХЛ – ближе к фарм-клубу, чем к основе «Айлендерс»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
