Агент Шабанова об «Айлендерс»: «Максим увидел, что может выиграть конкуренцию. Ему все нравится – надеемся войти в сезон с таким же настроением»
Ранее главный тренер команды Патрик Руа заявил, что ему нравится игра российского нападающего.
– Как вы отреагировали на похвалу главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа в адрес Максима Шабанова?
– Я общался с Максимом. Он парень здравый, все сам прекрасно понимает. Самое главное, что он своими глазами увидел конкуренцию и понимает, что может ее выиграть.
На примере Максима Цыплакова мы поняли, что люди в клубе держат свои обещания и надеемся, что и в этот раз так будет.
Максима все устраивает, все нравится, и надеемся, что в сезон войдем с таким же настроением. Порадуем болельщиков «Айлендерс» и российских тоже, – сказал агент игрока Александр Черных.
