Агент Максима Шабанова заявил, что игрок может выиграть конкуренцию в «Айлендерс».

Ранее главный тренер команды Патрик Руа заявил , что ему нравится игра российского нападающего.

– Как вы отреагировали на похвалу главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа в адрес Максима Шабанова?

– Я общался с Максимом. Он парень здравый, все сам прекрасно понимает. Самое главное, что он своими глазами увидел конкуренцию и понимает, что может ее выиграть.

На примере Максима Цыплакова мы поняли, что люди в клубе держат свои обещания и надеемся, что и в этот раз так будет.

Максима все устраивает, все нравится, и надеемся, что в сезон войдем с таким же настроением. Порадуем болельщиков «Айлендерс » и российских тоже, – сказал агент игрока Александр Черных .

