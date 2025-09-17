  • Спортс
  • Агент Шабанова об «Айлендерс»: «Максим увидел, что может выиграть конкуренцию. Ему все нравится – надеемся войти в сезон с таким же настроением»
Агент Шабанова об «Айлендерс»: «Максим увидел, что может выиграть конкуренцию. Ему все нравится – надеемся войти в сезон с таким же настроением»

Агент Максима Шабанова заявил, что игрок может выиграть конкуренцию в «Айлендерс».

Ранее главный тренер команды Патрик Руа заявил, что ему нравится игра российского нападающего.

– Как вы отреагировали на похвалу главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа в адрес Максима Шабанова?

– Я общался с Максимом. Он парень здравый, все сам прекрасно понимает. Самое главное, что он своими глазами увидел конкуренцию и понимает, что может ее выиграть.

На примере Максима Цыплакова мы поняли, что люди в клубе держат свои обещания и надеемся, что и в этот раз так будет.

Максима все устраивает, все нравится, и надеемся, что в сезон войдем с таким же настроением. Порадуем болельщиков «Айлендерс» и российских тоже, – сказал агент игрока Александр Черных.

Руа о габаритах Шабанова: «Он маленький игрок, но он не знает об этом. Любопытно посмотреть, как он применит свои навыки в «Айлендерс»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
