  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»
9

Бирюков о Кузнецове и «Металлурге»: «Давайте не будем бежать впереди паровоза. В целом он нам интересен. Такая личность многим интересна»

Евгений Бирюков высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорцами. 

Агент хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию и вновь сообщил, что его клиент хочет вернуться в НХЛ. 

– Появилась информация, что во вторник Кузнецов должен пройти медосмотр перед переходом в «Металлург».

– Давайте не будем бежать впереди паровоза. Пишут много, если на наших источниках появится официальная информация, то этому можно верить. Пока комментировать нечего.

– В целом такой игрок вам интересен?

– В целом интересен. Думаю, что такая личность многим интересна, – сказал спортивный директор «Металлурга». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
возможные переходы
logoЕвгений Кузнецов
logoЕвгений Бирюков
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов пройдет медосмотр для «Металлурга» во вторник (Алексей Шевченко)
30вчера, 17:28
«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)
5627 сентября, 18:13
Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ
7627 сентября, 09:06
«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)
3827 сентября, 08:01
Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом» («Чемпионат»)
9427 сентября, 06:45
Главные новости
«Ак Барс» не ведет переговоры с Бэбкоком, Тортореллой и Воробьевым. Клуб не контактировал с этими тренерами («Бизнес Online»)
17 минут назад
Мама Овечкина сделала символическое вбрасывание перед игрой «Динамо» с «Нефтехимиком»
329 минут назадФото
Форвард «Шанхая» Квинни: «Россия прекрасна, Санкт‑Петербург – невероятный город, где все готовы помочь. Я здесь недолго, но мне все нравится»
10сегодня, 06:45
Овечкин о возвращении к тренировкам с «Вашингтоном» после травмы: «Все нормально. Нужно войти в ритм, потому что пропуск недели повлиял, но я справлюсь с этим»
1сегодня, 06:30
Ларионов о том, что тренеры СКА не прослушивают разговоры игроков в перерывах: «Раздевалка – это их территория. У нас нет прослушки, микрофонов. Может, такое было раньше»
4сегодня, 06:15
КХЛ. «Спартак» против «Трактора», «Сочи» сыграет с «Ладой»
9сегодня, 06:00
Рябкин получил травму в матче с «Флоридой» на предсезонке. Форварду «Каролины» (5 хитов за 6:21) потребовалась помощь, чтобы уйти в раздевалку
4сегодня, 05:25Видео
Шабанов остался без очков в 3-м подряд матче на предсезонке НХЛ. У форварда «Айлендерс» 1 бросок в створ за 16:01 в матче с «Рейнджерс»
7сегодня, 05:10
Гридин забросил 2-ю шайбу за «Калгари» на предсезонке – «Сиэтлу». Форвард также забил победный буллит и стал 1-й звездой матча
3сегодня, 04:55Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» одолела «Каролину», «Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», «Питтсбург» победил «Детройт»
6сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
118 минут назад
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
2сегодня, 07:40
Иван Федотов о том, показал ли он уже в НХЛ все, на что способен: «Нет. Даже близко нет. Сейчас я чувствую себя более расслабленно, не хочется выжимать из себя все»
сегодня, 07:25
Митякин о сбоях с освещением в матче с «Динамо»: «Из-за таких ситуаций возрастает риск травм, паузы сказываются в негативную сторону. Во время игры свет не особо влиял»
сегодня, 07:10
Комтуа о «Динамо» после 2:3 с «Нефтехимиком»: «Выглядели как старики, стыдно за такой результат и игру. В прошлом сезоне тоже не очень хорошо начали, плохая традиция какая-то»
1сегодня, 06:55
Мозякин о «Металлурге»: «Парни играют хорошо. Где‑то не могли забить, потом прорвало. Пока не получается довести дело до спокойного конца, но работа ведется»
1сегодня, 05:55
«Лада» может уволить спортивного директора Гомоляко на фоне серии из 8 поражений подряд («СЭ»)
2сегодня, 05:40
Артем Кудашов о проблемах с освещением в матче с «Динамо»: «Глаза не резало, но в чужой зоне было мало света – немного непривычно. Приезжаешь, и как будто тень какая-то»
1сегодня, 04:20
Бучельников о Спронге в ЦСКА: «Почему это должно удивлять? Захотел перезагрузить карьеру. Он отличный плеймейкер, бросок один из самых точных, сильных и качественных»
сегодня, 03:50
Василевский может приступить к тренировкам с «Тампой» во вторник. Ожидается, что он сыграет в одном предсезонном матче
сегодня, 03:35