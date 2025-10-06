Перфетти пропустит старт сезона НХЛ. Форвард «Виннипега» выбыл на несколько недель из-за растяжения связок голеностопа

Форвард «Виннипега» Коул Перфетти пропустит старт сезона НХЛ.

23-летний нападающий выбыл на несколько недель из-за растяжения связок голеностопа.

Он получил травму в выставочном матче против «Калгари», неудачно упав после применения силового приема.

В прошлом сезоне канадец набрал 50 (18+32) очков в 82 играх за «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ , обновив личные рекорды по очкам и передачам.

В 13 играх плей-офф Перфетти добавил 6 (3+3) баллов. У него остается один сезон по действующему контракту с кэпхитом 3,25 миллиона долларов.