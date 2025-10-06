Перфетти пропустит старт сезона НХЛ. Форвард «Виннипега» выбыл на несколько недель из-за растяжения связок голеностопа
Форвард «Виннипега» Коул Перфетти пропустит старт сезона НХЛ.
23-летний нападающий выбыл на несколько недель из-за растяжения связок голеностопа.
Он получил травму в выставочном матче против «Калгари», неудачно упав после применения силового приема.
В прошлом сезоне канадец набрал 50 (18+32) очков в 82 играх за «Джетс» в регулярном чемпионате НХЛ, обновив личные рекорды по очкам и передачам.
В 13 играх плей-офф Перфетти добавил 6 (3+3) баллов. У него остается один сезон по действующему контракту с кэпхитом 3,25 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости