«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)

«Металлург» подпишет Евгения Кузнецова из-за проблем с центрами.

Ранее стало известно о будущем переходе 33-летнего игрока в магнитогорский клуб.

По данным «Спорт-Экспресса», стороны вели переговоры почти с начала сезона FONBET КХЛ. На ситуацию повлияли проблемы «Металлурга » с центральными нападающими.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев неоднократно утверждал, что Кузнецов хочет вернуться в НХЛ.

Сообщается, что за океаном единственным реальным вариантом для игрока был «Торонто », но в итоге канадский клуб так и не дошел до конкретного предложения.

В прошлом сезоне FONBET КХЛ Кузнецов выступал за СКА . В апреле петербургский клуб расторг с ним 4-летнее соглашение.

Со статистикой Евгения в НХЛ и КХЛ можно ознакомиться здесь .