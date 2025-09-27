«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)

  • Спортс
29

«Металлург» подпишет Евгения Кузнецова из-за проблем с центрами.

Ранее стало известно о будущем переходе 33-летнего игрока в магнитогорский клуб. 

По данным «Спорт-Экспресса», стороны вели переговоры почти с начала сезона FONBET КХЛ. На ситуацию повлияли проблемы «Металлурга» с центральными нападающими.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев неоднократно утверждал, что Кузнецов хочет вернуться в НХЛ.

Сообщается, что за океаном единственным реальным вариантом для игрока был «Торонто», но в итоге канадский клуб так и не дошел до конкретного предложения. 

В прошлом сезоне FONBET КХЛ Кузнецов выступал за СКА. В апреле петербургский клуб расторг с ним 4-летнее соглашение.

Со статистикой Евгения в НХЛ и КХЛ можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
