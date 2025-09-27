«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)
«Металлург» подпишет Евгения Кузнецова из-за проблем с центрами.
Ранее стало известно о будущем переходе 33-летнего игрока в магнитогорский клуб.
По данным «Спорт-Экспресса», стороны вели переговоры почти с начала сезона FONBET КХЛ. На ситуацию повлияли проблемы «Металлурга» с центральными нападающими.
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев неоднократно утверждал, что Кузнецов хочет вернуться в НХЛ.
Сообщается, что за океаном единственным реальным вариантом для игрока был «Торонто», но в итоге канадский клуб так и не дошел до конкретного предложения.
В прошлом сезоне FONBET КХЛ Кузнецов выступал за СКА. В апреле петербургский клуб расторг с ним 4-летнее соглашение.
Со статистикой Евгения в НХЛ и КХЛ можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости