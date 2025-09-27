«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)
«Флорида» и «Торонто» проявляют интерес к Евгению Кузнецову.
Сейчас 33-летний форвард находится без клуба. Сообщалось, что он перейдет в «Металлург», но представитель Кузнецова опроверг эту информацию.
Как сообщает RG, «Торонто» и «Флорида» активно рассматривают возможность подписания Кузнецова.
Причем «Пантерс» особенно заинтересованы: клуб ищет замену капитану Александру Баркову, который выбыл на срок от 7 до 9 месяцев после успешной операции на крестообразных связках правого колена и пропустит весь регулярный чемпионат.
«Евгений хочет играть в НХЛ. Сейчас он ждет решения от «Торонто», хотя вариант с «Флоридой» также остается актуальным», – сообщил источник.
Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ
