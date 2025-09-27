  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)
8

«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)

«Флорида» и «Торонто» проявляют интерес к Евгению Кузнецову.

Сейчас 33-летний форвард находится без клуба. Сообщалось, что он перейдет в «Металлург», но представитель Кузнецова опроверг эту информацию.

Как сообщает RG, «Торонто» и «Флорида» активно рассматривают возможность подписания Кузнецова.

Причем «Пантерс» особенно заинтересованы: клуб ищет замену капитану Александру Баркову, который выбыл на срок от 7 до 9 месяцев после успешной операции на крестообразных связках правого колена и пропустит весь регулярный чемпионат. 

«Евгений хочет играть в НХЛ. Сейчас он ждет решения от «Торонто», хотя вариант с «Флоридой» также остается актуальным», – сообщил источник.

Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
logoАлександр Барков
logoТоронто
logoНХЛ
возможные переходы
травмы
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
logoФлорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ
75сегодня, 09:06
«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)
35сегодня, 08:01
Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом» («Чемпионат»)
92сегодня, 06:45
Главные новости
Хмелевски о дебюте за «Ак Барс»: «Топ-клуб, большая честь играть за него. Меня встретили с распростертыми объятыми. Партнеры хорошие, мастерства много»
4 минуты назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Монреаль» встретится с «Торонто», «Филадельфия» против «Бостона»
440 минут назад
Ларионов о 4:2 с «Сочи»: «У СКА был план играть первым номером, с контролем шайбы, ребята выполнили. Качество льда оставляло желать лучшего»
41 минуту назад
Карбери допустил, что Овечкин сыграет против «Коламбуса» или «Бостона» в выставочных матчах. Капитан «Вашингтона» пропустит игру с «Нью-Джерси»
1сегодня, 17:14
Козлов о 2:5: «Салават» нельзя упрекнуть в самоотдаче, все старались, бились. Но «Авангард» был сильнее. Нельзя быть довольным в нашей ситуации»
11сегодня, 16:56
«Торпедо» проиграло 3 матча подряд, команда Исакова – 2-я на Западе. У «Нефтехимика» 6 побед в 7 последних играх
21сегодня, 16:41
КХЛ. СКА обыграл «Сочи», «Металлург» уступил «Ак Барсу», «Авангард» победил «Салават Юлаев»
223сегодня, 16:32
СКА выиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Ларионова – 4-я на Западе
4сегодня, 16:30
Рыков о мотивации заниматься хоккеем в детстве: «Через пистоны. Папа давал деньги: 100 рублей за гол, 50 – за ассист, привозил из Москвы игрушки. Потом интерес сам пришел»
1сегодня, 16:19
Менелл забил 5-й гол в 8 матчах за СКА. Защитник лидирует в списке снайперов петербургского клуба
1сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 2:1 с «Торпедо»: «Нефтехимик» не планировал играть 2-м номером, соперник был свежее. Исакова очень уважаю, поблагодарил за игру. Сказал, что его команда выступила хорошо»
15 минут назад
Какко пропустит около 6 недель из-за травмы. Форвард «Сиэтла» сломал руку в выставочном матче с «Эдмонтоном»
51 минуту назад
Кравец о 6:4 с «Сибирью»: «Барысу» пришлось все время догонять, забить первыми не получается. У помощников волосы начали седеть, а я с такими играми лысым стану»
сегодня, 17:28
Епанчинцев о 4:6 «Сибири» от «Барыса»: «Говорить особо нечего. Паники нет, где‑то не сыграли друг за друга. Вратарь не выручил, как в 5-м курьезном голе, который надломил нас»
6сегодня, 16:04
Лимож о Беларуси: «Ничего не знал о стране, интересно узнавать культуру. Еда впечатлила, драники очень нравятся, это мое любимое блюдо»
1сегодня, 15:42
Рыбин о СКА: «Команда мобильная, в силовой хоккей играет. Задача выйти в плей-офф, где-то выиграли, где-то проиграли – это начало чемпионата»
сегодня, 15:12
Рыков из «Трактора» хотел бы пообщаться с Вангой: «Спросил бы о профессиональном будущем – получится у меня или нет»
1сегодня, 13:33
Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты» и отправится в АХЛ. Голкипер дважды был в программе помощи игрокам
сегодня, 12:09
Форвард «Трактора» Рыков о Гру: «Может такие слова сказать, после которых я не могу уснуть. Он умеет залезть в голову и замотивировать»
2сегодня, 11:43
Плющев о слухах про Кузнецова в «Металлурге»: «Все лето говорили, что Евгений ищет варианты за океаном. Но у клуба большие задачи, это один из лидеров КХЛ»
сегодня, 11:12