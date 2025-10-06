«Каролина» забрала вратаря Басси с драфта отказов «Флориды» и выставила Примо на драфт отказов для отправки в АХЛ
«Каролина» забрала вратаря Брендона Басси с драфта отказов «Флориды».
27-летний американец не провел ни одного матча в НХЛ.
В регулярных чемпионатах АХЛ на его счету 111 матчей за «Провиденс» (фарм «Бостона») – 63 победы, 91,5% сэйвов и коэффициент надежности 2,61.
В сезоне-2025/26 у него действует двусторонний контракт с зарплатой 775 тысяч долларов в НХЛ и 400 тысяч в АХЛ.
Кроме того, «Харрикейнс» выставили на драфт отказов для отправки в АХЛ 26-летнего Кэйдена Примо. Экс-вратарь «Монреаля» (55 игр в регулярках НХЛ) перешел в клуб в июле в результате обмена на выбор в 7-м раунде драфта.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Каролины»
