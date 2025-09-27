Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом» («Чемпионат»)
Евгений Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом».
33-летний форвард, который сейчас находится без контракта, станет игроком магнитогорского клуба, как сообщает «Чемпионат».
«Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 8 играх.
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев неоднократно сообщал, что игрок намерен вернуться в НХЛ. Нападающий является воспитанником «Трактора».
В прошлом сезоне FONBET КХЛ Кузнецов выступал за СКА. В апреле петербургский клуб расторг с ним 4-летнее соглашение.
Со статистикой Евгения в НХЛ и КХЛ можно ознакомиться здесь.
Бабаев о Кузнецове на матче «Трактора»: «Евгений сейчас тренируется в Челябинске, на днях у его мамы юбилей, поэтому он там. Речь идет только о контракте с клубом НХЛ»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
