Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ

Евгений Кузнецов не перейдет в «Металлург».

Ранее появилась информация, что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским клубом.

«Клуб ни разу не связывался с игроком по поводу трансфера. Кузнецова не стоит ждать не только в Магнитогорске, но и вообще в КХЛ. С командами лиги не ведутся переговоры, а вся информация в прессе – неправда.

Хоккеист хочет играть только в НХЛ, идут переговоры с клубами», – сообщает телеграм-канал «Mash на спорте» со ссылкой на агента игрока Шуми Бабаева.

«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
logoЕвгений Кузнецов
logoМеталлург Мг
возможные переходы
logoКХЛ
logoНХЛ
logoШуми Бабаев
