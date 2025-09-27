Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ

Евгений Кузнецов не перейдет в «Металлург».

Ранее появилась информация , что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским клубом.

«Клуб ни разу не связывался с игроком по поводу трансфера. Кузнецова не стоит ждать не только в Магнитогорске, но и вообще в КХЛ. С командами лиги не ведутся переговоры, а вся информация в прессе – неправда.

Хоккеист хочет играть только в НХЛ, идут переговоры с клубами», – сообщает телеграм-канал «Mash на спорте» со ссылкой на агента игрока Шуми Бабаева .

«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)