«Питтсбург» отправил в АХЛ защитников Грейвса (кэпхит 4,5 млн долларов) и Алексеева. Их никто не забрал с драфта отказов
«Питтсбург» отправил в АХЛ защитников Райана Грейвса и Александра Алексеева.
Игроки прошли процедуру драфта отказов, откуда их никто не забрал.
У 30-летнего Грейвса осталось 4 года контракта с «Пингвинс» со среднегодовой зарплатой 4,5 млн долларов. В прошлом регулярном чемпионате канадец набрал 4 (1+3) очка в 61 матче при полезности «минус 15».
С 25-летним Алексеевым в июле был подписан односторонний контракт на год с зарплатой 775 тысяч долларов.
Также прошли через отказы и были отправлены в «Уилкс-Бэрри» (фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ) форварды Рафаэль Харви-Пинар, Боко Имама и Сэмуэль Пулен.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: DK Pittsburgh Sports
