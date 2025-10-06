«Питтсбург» отправил в АХЛ защитников Грейвса (кэпхит 4,5 млн долларов) и Алексеева. Их никто не забрал с драфта отказов

«Питтсбург» отправил в АХЛ защитников Райана Грейвса и Александра Алексеева.

Игроки прошли процедуру драфта отказов, откуда их никто не забрал.

У 30-летнего Грейвса осталось 4 года контракта с «Пингвинс» со среднегодовой зарплатой 4,5 млн долларов. В прошлом регулярном чемпионате канадец набрал 4 (1+3) очка в 61 матче при полезности «минус 15».

С 25-летним Алексеевым в июле был подписан односторонний контракт на год с зарплатой 775 тысяч долларов.

Также прошли через отказы и были отправлены в «Уилкс-Бэрри » (фарм-клуб «Питтсбурга » в АХЛ ) форварды Рафаэль Харви-Пинар , Боко Имама и Сэмуэль Пулен.