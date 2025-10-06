  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Задоров и Гридин – лучшие среди россиян по голам на предсезонке НХЛ. У защитника «Бостона» и форварда «Калгари» по 3 шайбы
1

Задоров и Гридин – лучшие среди россиян по голам на предсезонке НХЛ. У защитника «Бостона» и форварда «Калгари» по 3 шайбы

Никита Задоров и Матвей Гридин – лучшие из россиян по голам на предсезонке НХЛ.

30-летний защитник «Бостона» Задоров провел 4 выставочных матча и забросил 3 шайбы. 

На счету 19-летнего форварда «Калгари» Гридина 3 шайбы в 6 играх. 

Среди всех игроков лидерство делят 9 игроков с 4 шайбами. 

Это форварды Сонни Милано («Вашингтон», 3 игры), Тейдж Томпсон («Баффало», 4 игры), Дилан Гюнтер («Юта», 4 игры), Дилан Ларкин («Детройт», 4 игры), Фрэнк Назар («Чикаго», 4 игры), Тристен Нильсен («Колорадо», 4 игры), Яни Нюман («Сиэтл», 5 игр), Джек Студника («Флорида», 5 игр), Михаэль Брандсегг-Нюгард («Детройт», 7 игр).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Нью-Джерси»
logoФлорида
logoФрэнк Назар
logoНикита Задоров
Матвей Гридин
выставочные матчи
logoБостон
logoДилан Гюнтер
рейтинги
logoЧикаго
logoБаффало
logoТейдж Томпсон
logoВашингтон
logoЯни Нюман
logoДетройт
logoСонни Милано
logoМихаэль Брандсегг-Нюгард
logoЮта
logoНХЛ
logoСиэтл
logoДжек Студника
logoКалгари
logoДилан Ларкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Сергачев и Грицюк стали лучшими среди россиян по очкам на предсезонке НХЛ. У защитника «Юты» 5 очков в 3 играх, у форварда «Нью-Джерси» – 5 в 6
50 минут назад
Крикунов после игры «Сочи» с «Салаватом»: «В сборную СССР никто из ребят не попал бы. Было 250 млн жителей в стране и 9 команд. По уровню мастерства было очень сложно»
14вчера, 20:59
Крикунов о том, считает ли себя Аль Капоне в тренерском деле: «Нет. Работаю 40-й сезон, он будет последним. Наверное, я один остался со времен СССР»
6вчера, 20:13
Разин о том, что Ткачев не забивает: «Меня это вообще не беспокоит. Он создает много моментов для партнеров и они возглавляют список бомбардиров»
вчера, 19:57
Провольнев провел 500-й матч в КХЛ. У защитника ЦСКА 113 очков в лиге с учетом плей-офф
1вчера, 19:45
Канцеров о Кузнецове в «Металлурге»: «Надеюсь, он нас усилит. Но сейчас и без него здорово получается. Если он добавит еще больше скорости, голов и креатива, будет здорово»
1вчера, 19:33
Евгений Артюхин: «Селекция СКА была слабой. Клуб не угадал с иностранцами. Недостаточно хорошо поработали на рынке свободных агентов»
5вчера, 19:20
Козырев о поражении «Северстали»: «С ЦСКА сложно отыгрываться. Возможности были, но в концовке не хватило силенок. На результат повлияли наши индивидуальные ошибки»
вчера, 18:53
«Филадельфия» обменяла Эллиса и драфт-пик в «Сан-Хосе» на Грундстрема и Гурьева
10вчера, 17:55
Кудашов о 4:1 с «Торпедо»: «Мы взвинтили темп за счет перехода на три звена. В «Динамо» есть ряд хоккеистов, которые любят много играть. Довольны двумя очками»
1вчера, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Каролина» забрала вратаря Басси с драфта отказов «Флориды» и выставила Примо на драфт отказов для отправки в АХЛ
5 минут назад
«Питтсбург» отправил в АХЛ защитников Грейвса (кэпхит 4,5 млн долларов) и Алексеева. Их никто не забрал с драфта отказов
20 минут назад
Сергей Широков: «Ответственность перед Епанчинцевым есть, переживаем его увольнение. Но теперь у «Сибири» новый тренер. Главные посылы от Буцаева: дисциплина на льду и в раздевалке»
вчера, 20:46
Подъяпольский после 4:1 с «Торпедо»: «Чувствую себя хорошо, но игровую форму мне еще набирать и набирать. Не в самом оптимальном состоянии нахожусь»
6вчера, 20:34
Берлев о двух победах «Салавата» подряд: «Сейчас любые позитивные эмоции идут в копилочку. Надо за них цепляться и наращивать успех»
вчера, 20:22
Карпухин о 3:1 с «Амуром»: «Ак Барс» допускал минимум ошибок. Мы не делали авантюрных передач через центр или пятак, играли просто, это приносило результат»
вчера, 19:05
Тренер «Амура» Гальченюк: «Ак Барс» заслуженно победил, хорошо сохранял шайбу, возил нас. Определяющим моментом считаю то, что мы не смогли забить при «5 на 3»
2вчера, 18:41
Никитин о 3:2 с «Северсталью»: «Были хорошие отрезки, были selfish отрезки. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей»
3вчера, 18:30
Исаков об 1:4 от «Динамо»: «Торпедо» оставило много сил и эмоций, но получило плохой результат. Есть моменты, которые надо подтягивать. Нужно больше страсти за воротами, работать над завершением»
2вчера, 18:23
Гатиятулин о 3:1 с «Амуром»: «Нужная победа. Важно было после прошлого хорошего матча сыграть этот с предельной концентрацией. И нам это удалось»
1вчера, 18:16