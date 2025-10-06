Задоров и Гридин – лучшие среди россиян по голам на предсезонке НХЛ. У защитника «Бостона» и форварда «Калгари» по 3 шайбы
Никита Задоров и Матвей Гридин – лучшие из россиян по голам на предсезонке НХЛ.
30-летний защитник «Бостона» Задоров провел 4 выставочных матча и забросил 3 шайбы.
На счету 19-летнего форварда «Калгари» Гридина 3 шайбы в 6 играх.
Среди всех игроков лидерство делят 9 игроков с 4 шайбами.
Это форварды Сонни Милано («Вашингтон», 3 игры), Тейдж Томпсон («Баффало», 4 игры), Дилан Гюнтер («Юта», 4 игры), Дилан Ларкин («Детройт», 4 игры), Фрэнк Назар («Чикаго», 4 игры), Тристен Нильсен («Колорадо», 4 игры), Яни Нюман («Сиэтл», 5 игр), Джек Студника («Флорида», 5 игр), Михаэль Брандсегг-Нюгард («Детройт», 7 игр).
