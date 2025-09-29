Кузнецов пройдет медосмотр для «Металлурга» во вторник (Алексей Шевченко)
Евгений Кузнецов завтра пройдет медосмотр для «Металлурга».
Ранее появилась информация, что 33-летний форвард может подписать контракт с клубом из Магнитогорска.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, Кузнецов пройдет медосмотр для «Металлурга» завтра, во вторник.
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев неоднократно сообщал, что игрок намерен вернуться в НХЛ. Нападающий является воспитанником «Трактора».
В прошлом сезоне FONBET КХЛ Кузнецов выступал в составе СКА. Петербургский клуб расторг с ним 4-летнее соглашение в апреле.
Со статистикой Евгения в НХЛ и КХЛ можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
