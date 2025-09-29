Кузнецов пройдет медосмотр для «Металлурга» во вторник (Алексей Шевченко)

Евгений Кузнецов завтра пройдет медосмотр для «Металлурга».

Ранее появилась информация , что 33-летний форвард может подписать контракт с клубом из Магнитогорска.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, Кузнецов пройдет медосмотр для «Металлурга » завтра, во вторник.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев неоднократно сообщал, что игрок намерен вернуться в НХЛ. Нападающий является воспитанником «Трактора».

В прошлом сезоне FONBET КХЛ Кузнецов выступал в составе СКА. Петербургский клуб расторг с ним 4-летнее соглашение в апреле.

Со статистикой Евгения в НХЛ и КХЛ можно ознакомиться здесь .