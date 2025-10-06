Салливан о том, что начнет 1-й сезон в «Рейнджерс» матчем против «Питтсбурга»: «Уверен, будет много смешанных эмоций. С ребятами из «Пингвинс» я выстроил крепкие отношения»

Майк Салливан будет испытывать смешанные эмоции в матче против «Питтсбурга».

В межсезонье 57-летний специалист покинул «Пингвинс» и возглавил «Рейнджерс».

Он занимал должность главного тренера «Питтсбурга» с декабря 2015 года и дважды выиграл Кубок Стэнли во главе команды (2016, 2017).

Его текущая и бывшая команды встретятся друг с другом в первый игровой день сезона-2025/26. Матч пройдет в Нью-Йорке 7 октября (начало по московскому времени – 8 октября в 03:00). Уже 11 октября команды сыграют вновь – на этот раз в Питтсбурге .

«Будет много смешанных эмоций, я уверен. С ребятами из «Питтсбурга» я выстроил крепкие отношения за эти годы. Нам посчастливилось дважды стать чемпионами вместе. Такие моменты укрепляют отношения, и они сохраняются на всю жизнь.

Я сосредоточусь на «Рейнджерс » и постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться успеха.

У нас есть шанс стать по-настоящему сильной командой. Пока это только шанс. Мы должны заслужить этот статус», – сказал Салливан .