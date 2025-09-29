Разин о 4:3 с «Сибирью»: «Металлург» был наголову сильнее. Наконец-то выиграли 3-й период, подправили статистику. Слухи о Кузнецове не комментирую»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Сибирью» (4:3) в Fonbet КХЛ.

– По игре: провальный отрезок, когда три подряд пропустили. Но в целом, считаю, мы были на голову сильнее. Надо было все решать пораньше. Радует, что наконец-то подправили статистику по третьим периодам: выиграли третий период – это радует. Молодцы.

— Момент был очень критический: при счете 1:3 штрафной бросок, выходит Толчинский. Мы понимаем, что он большой мастер, но учитывая, что у него не все получалось на старте сезона. Если бы не забил, это могло бы эмоционально еще сильнее давить на него. Тем не менее, вы рискнули. Есть ощущение, что сейчас может пойти серия, потому что после буллита он провел очень хороший остаток матча?

– Я с ним разговаривал. Меня удивил его буллит против «Ак Барса» в первой игре, он тогда исполнил его в непривычной для себя манере. Мы обсудили это. Но он один из лучших буллитеров в лиге, поэтому выбор был очевиден. Я думаю, он справится со своими психологическими моментами. Сегодня, после гола, он провел очень хороший матч.

– Строго было: нечетные у Набокова, четные у Смолина. Сегодня впервые схема дала сбой, и пришлось менять вратаря. Только в десятом матче такое случилось. Может, уже пора отказаться от этой схемы чередования? Или решение за тренерами вратарей?

– Посмотрим. Загадывать не хочется, мы идем от игры к игре. Есть план, чтобы все вратари сыграли примерно одинаково, чтобы к плей-офф никто не «наелся», чтобы все были в хороше форме. Месяц прошел, и только одна игра, где по ходу заменили вратаря. Я никогда вратарей не трогаю, сегодня так получилось. Бывает, как у полевых: не везет, не могут в пустые ворота забить. Сегодня Сашке Смолину не повезло – все залетело. Такое бывает.

– По составу: три изменения сегодня. С травмами это не связано?

– Связано.

– А кто именно? Расскажите?

– Не расскажу.

– Александр Петунин со второго периода не играл. Тоже травма?

– Нет.

– Вы используете много молодых игроков в меньшинстве: Канцеров, Козлов, теперь Федоров. Редко увидишь, что молодые так много играют в формате «4 на 5». Вы даете играть. Объясните, почему вы не боитесь?

– Здесь слово «не боюсь» не подходит. Все решает игровое мышление: стартовая скорость, умение подкатить, читать игру. Федоров получил место не потому, что он молодой, а потому, что он лучше справляется на этой позиции, чем некоторые другие хоккеисты.

– Насколько довольны реакцией команды после прошлого неудачного матча? Услышала ли она вас?

– У нас было большое собрание. Такие игры психологически надламывают команду и отдельных игроков. У многих сегодня игра не шла. Я связываю это с психологией: человек сделал ошибку, вторую, и она приводит к голу. Надо, чтобы игрока «отпустило». Сегодняшняя победа как раз помогает сплотиться и преодолеть это.

– Много слухов о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург». Есть ли переговоры, ждем ли его?

– Слухи комментировать?

– Есть ли переговоры? Заинтересованы в игроке?

– Не буду слухи комментировать, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .