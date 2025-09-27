Агент Толчинского о переподписании контракта с «Металлуром»: «Полностью не соответствует действительности. Стараются дать что-то погорячее – видимо, нужны подписчики»
Ранее появилась информация, что 30-летний нападающий переподпишет договор с магнитогорским клубом в сторону уменьшения зарплаты. Это необходимо, чтобы высвободить средства для перехода Евгения Кузнецова.
– Откуда такая информация появляется? Кто-то вбрасывает то, что полностью не соответствует действительности. Видимо, нужны подписчики и стараются что-то дать погорячее.
Раз вместе идут новости про Кузнецова и про Толчинского, то кому-то просто надо связать одно с другим, чтобы их информация звучала более правдоподобно.
– Такие слухи появляются из-за того, что Толчинский не попадет в состав «Металлурга»?
– У него все нормально, тренер постоянно с ним общается. Никаких противоречий у них нет, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
