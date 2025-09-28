  • Спортс
Корешков о Кузнецове: «По стилю и менталитету он может идеально вписаться в «Металлург», но и ожидания будут максимальными. Размытость амплуа – скорее плюс»

Евгений Корешков высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

– Вы работали с Кузнецовым в прошлом сезоне, как оцените его гипотетическое появление в «Металлурге»?

– Надо знать Магнитогорск. Это особый город, где ценят комбинационный, авторский хоккей. Тем более что речь о Кузнецове, воспитаннике именно уральского региона. По стилю и менталитету он может идеально вписаться как раз в «Металлург».

Но при этом и ожидания от Евгения в Магнитогорске будут максимальными. Для «Металлурга» существует только первое место – и любой новичок должен это понимать. Как сейчас это понимают Ткачев, Толчинский и Барак, адаптация которых проходит не совсем быстро.

– Если Кузнецов все-таки доедет до Магнитогорска, его место – в центре или на фланге?

– Евгений – опытнейший хоккеист, выигрывал трофеи и на мировом уровне, и в НХЛ. Он умеет и любит играть как в центре, так и на фланге – и, учитывая подбор партнеров, сам способен перестроиться.

Наоборот, в некоторой размытости амплуа – скорее плюс Кузнецова. Этот универсализм может добавить и ему, и команде непредсказуемости. Естественно, в том случае, если игрок готов и заряжен.

Но давайте на этой теме сейчас не останавливаться, ведь никакой официальной информации нет – только слухи, – сказал двукратный чемпион России в составе «Металлурга». 

Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ

«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
