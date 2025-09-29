«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, команда Разина – 1-я на Востоке

«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина победила «Сибирь » (4:3) в домашней игре.

Таким образом, «Металлург » выиграл 6 из 7 последних матчей и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 10 играх.

У «Сибири» 5-е поражение в 9 матчах сезона. Команда Вадима Епанчинцева – 10-я на Востоке с 8 баллами.