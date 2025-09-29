«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, команда Разина – 1-я на Востоке
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина победила «Сибирь» (4:3) в домашней игре.
Таким образом, «Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 10 играх.
У «Сибири» 5-е поражение в 9 матчах сезона. Команда Вадима Епанчинцева – 10-я на Востоке с 8 баллами.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
