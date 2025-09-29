  • Спортс
Фетисов посетил похороны Кеосаяна: «Потеряли крутого мужика. Журналист с потрясающим чувством юмора, заводила, с ним приятно было дружить»

Вячеслав Фетисов посетил похороны Тиграна Кеосаяна.

Актер, режиссер и телеведущий умер 26 сентября, ему было 59 лет. Прощание и отпевание прошло в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве 28 сентября.

Фетисов на церемонии прощания вспомнил эрудицию Кеосаяна, его чувство юмора.

«Журналист с потрясающим чувством юмора. С ним приятно было дружить, было о чем поговорить.

Конечно, эрудиция – это тоже тот момент, который сделал его незабываемым. Потеряли крутого мужика. Но в наших сердцах останется. Друг, товарищ, брат.

В компании он был всегда самым-самым заводилой», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Церемонию прощания с телеведущим и режиссером также посетили Жасмин, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Федор Бондарчук, Федор и Виктор Добронравовы, Николай Цискаридзе, Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, Евгений Петросян, Дмитрий Киселев, Константин Эрнст, Тина Канделаки и Мария Захарова. 

Ротенберг о смерти Тиграна Кеосаяна: «Многие его работы стали культовыми для российских зрителей. Соболезную его супруге Маргарите Симоньян, семье и почитателям таланта»

