Фетисов о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история. Пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным»

Вячеслав Фетисов рассказал о своем дебюте в театре.

Экс-хоккеист принял участие в театральной постановке Михаила Барщевского «Неформат». Ее особенность заключается в том, что, помимо заявленных актеров, в ней принимает участие «секретный гость».

– Михаил Барщевский, основатель театра, пригласил меня посмотреть его спектакль и вызвал на сцену во время выступления. Было достаточно неожиданно.

Ничего особенного: пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным. Что было самым сложным? Когда в глаза светит, не очень приятная история. Все остальное... Для публичного человека ничего страшного нет.

– Кто бы был идеальным кандидатом на вашу роль?

– Я пока свою роль сам играю. Был фильм «Слава». Можете посмотреть, как там играл актер. Он достаточно похож на меня.

Но там был сценарий. Здесь все было завязано на импровизации, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.