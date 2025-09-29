  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история. Пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным»
2

Фетисов о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история. Пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным»

Вячеслав Фетисов рассказал о своем дебюте в театре.

Экс-хоккеист принял участие в театральной постановке Михаила Барщевского «Неформат». Ее особенность заключается в том, что, помимо заявленных актеров, в ней принимает участие «секретный гость».

– Михаил Барщевский, основатель театра, пригласил меня посмотреть его спектакль и вызвал на сцену во время выступления. Было достаточно неожиданно.

Ничего особенного: пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным. Что было самым сложным? Когда в глаза светит, не очень приятная история. Все остальное... Для публичного человека ничего страшного нет.

– Кто бы был идеальным кандидатом на вашу роль?

– Я пока свою роль сам играю. Был фильм «Слава». Можете посмотреть, как там играл актер. Он достаточно похож на меня.

Но там был сценарий. Здесь все было завязано на импровизации, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Фетисов
logoСпорт-Экспресс
светская хроника
Политика
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»
3126 сентября, 14:07
Вячеслав Фетисов: «Война дала Советскому Союзу шанс участвовать в международных турнирах. Сегодня похожая ситуация с дискриминацией наших спортсменов. Ждем победы»
12926 сентября, 05:45
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
1524 сентября, 18:17
Главные новости
КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», «Локомотив» против минского «Динамо»
3720 минут назад
Коньков о Кузнецове: «В НХЛ тренировочные лагеря в полном разгаре, а Евгений пока тренируется в России. Возможно, идет набивание цены перед клубами КХЛ»
136 минут назад
Фетисов о том, сыграет ли еще Овечкин на ОИ: «Был шанс в 2026-м, но его отобрали. Через 4 года он будет уже достаточно возрастным хоккеистом. Скорее всего нет, чем да»
246 минут назад
Леонид Вайсфельд: «У таких команд, как «Ак Барс» и «Динамо», высокий потенциал. Сбрасывать казанцев со счетов ни в коем случае нельзя»
256 минут назад
Кудерметов о Киеве в 90-е: «Были разговоры, что мы кормим Россию, весь СССР, мы такие, сякие. Хорошо, вы остались сами по себе и что? Себя можете сами прокормить?»
5сегодня, 10:49
Вайсфельд о контрактной ситуации Кузнецова: «Может быть, там дело не в игроке и его агенте? Мы не знаем, что происходит на самом деле»
3сегодня, 10:31
Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й
7сегодня, 10:18
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию
сегодня, 10:00Тесты и игры
Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей
6сегодня, 09:38
Исаев, Чистяков и Пинчук – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
2сегодня, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»
9 минут назад
Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»
25 минут назад
Гросс о «Тракторе»: «Мы стартовали с 6 игр подряд на выезде, было непросто. Наложились травмы, дисквалификации»
сегодня, 11:14
Гамзин о том, кто в ЦСКА лучше бросает: «Бучельников более опасный. У него хлесткий бросок»
сегодня, 10:59
Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»
сегодня, 09:57
Гросс о переходе в «Трактор»: «Моя цель – выиграть чемпионство. То, что клуб постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором»
сегодня, 09:49
Жаровский о последнем месте «Салавата» на Востоке: «У нас все получится, сезон только стартовал. Нужно улучшить реализацию, играть строже и проще в обороне»
4сегодня, 06:45
У защитника «Трактора» Гросса есть степень MBA: «Могу заняться бизнесом после завершения карьеры, но хочется подольше поиграть в хоккей»
1сегодня, 06:30
Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило победу. Дай бог дальше так же продолжить»
4вчера, 21:56
Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
вчера, 21:44