  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»
Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»

Федор Конюхов проголосовал бы за Артема Дзюбу на выборах в депутаты.

Артем Дзюба говорил, что может скоро закончить карьеру…

– И я его беру в кругосветное плавание. Пойдем с ним.

А где можете представить его после спорта?

– Представлю, что он все должен передать детям. Даже не тренером. Дзюба может создать свой клуб или открыть площадку, зал или стадион. Тут не обязательно быть тренером, а можно быть руководителем. Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Но, думаю, Дзюба не будет на пенсии сидеть. Он может многое сделать.

А тренером можете его представить?

– Для того, чтобы быть тренером, надо иметь талант. Анатолий Тарасов не играл же в хоккей, а какой талант у него. Сколько у нас было хороших спортсменов, но не все стали тренерами. Быть спортсменом – одно, а тренер это другое. Вот, условно, в хоккей сколько у нас забивали шайбы в 70-е годы. Но, думаю, Харламов не был бы хорошим тренером, но он хороший хоккеист.

Многие пророчат Дзюбе путь в политической карьере. Способен ли он на это?

– Даже не думал об этом и первый раз слышу. Я воспринимаю Дзюбу как спортсмена. Может, он и депутатом может быть – Фетисов и Третьяк же стали. А когда они играли, мы даже не думали, что так будет. Но все равно их мы воспринимаем как спортсменов. Но если Дзюба станет депутатом, за него проголосую, – сказал российский путешественник Федор Конюхов. 

