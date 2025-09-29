Фетисов о том, сыграет ли еще Овечкин на ОИ: «Был шанс в 2026-м, но его отобрали. Через 4 года он будет уже достаточно возрастным хоккеистом. Скорее всего нет, чем да»

Вячеслав Фетисов высказался о шансах Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде.

Последний раз российская сборная выступала на Играх-2022.

«На следующей Олимпиаде, по-моему, не будет нашей команды. Надежда умирает последней. Сыграет ли еще Овечкин за сборную России на Олимпиаде? Был шанс в 2026 году, но его отобрали.

Через четыре года он будет уже достаточно возрастным хоккеистом. Скорее всего нет, чем да.

Хотя Саша уже много чудес натворил в хоккее. Может быть, и доиграет до того момента, когда будет возможность принять участие в Олимпиаде», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.