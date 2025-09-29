Голышев вернулся к тренировкам с «Автомобилистом». Форвард был дисквалифицирован на полгода за допинг
Анатолий Голышев присоединился к тренировкам «Автомобилиста».
Ранее стало известно, что капитан «Автомобилиста» был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Он может вернуться на лед 18 октября.
«У нас хорошие новости! Брукс Мэйсек и Кертис Волк уже приступили к индивидуальным бесконтактным тренировкам на льду.
К работе с командой также присоединился и Анатолий Голышев. Он будет тренироваться как в общей группе, так и индивидуально под надзором тренеров.
Мы рады видеть ребят в строю и ждем их скорого возвращения в игру», – говорится в сообщении «Автомобилиста».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
