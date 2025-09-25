  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голышев дисквалифицирован на полгода за допинг. Форвард «Автомобилиста» может вернуться на лед 18 октября
13

Голышев дисквалифицирован на полгода за допинг. Форвард «Автомобилиста» может вернуться на лед 18 октября

Анатолий Голышев сообщил, что дисквалифицирован на полгода.

Игрок был отстранен за нарушение антидопинговых правил. Он сможет вернуться на лед в октябре.

«Заседание РУСАДА состоялось, меня отстранили на шесть месяцев, я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду», – сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Напомним, в апреле стало известно, что капитан «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ Голышев провел 52 матча и набрал 36 (13+23) баллов. В плей-офф на его счету было 2 (1+1) очка в 7 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАнатолий Голышев
logoМатч ТВ
дисквалификации
logoдопинг
logoАвтомобилист
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Прошкин о допинге у Морозова: «Отстранение негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Он лидер в атаке красно-белых, для команды это потеря»
321 сентября, 04:48
Агент Бабаев о допинге у Морозова: «Недоразумение. Могли подсыпать или подбросить что-то. Плохо, что информация выходит наружу – на хоккеиста идет очень серьезное давление»
6017 сентября, 12:41
Агент Голышева о дисквалификации: «Информация про 2 года ложная. Доказательства невиновности мы предоставили, WADA рассматривают их. Если его отстранят, подадим апелляцию»
16 сентября, 17:00
Главные новости
«Трактор» – «Авангард». 3:0 – Рыков, Дронов и Коршков забили. Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’’
2442 минуты назадВидео
КХЛ. «Амур» победил ЦСКА, «Трактор» против «Авангарда», «Ак Барс» в гостях у «Барыса»
1137 минут назадLive
Саша Хмелевски: «Ак Барс» – топ-клуб. Даже в НХЛ я не видел таких условий, все создано для того, чтобы мы играли и побеждали»
620 минут назад
Кузнецов посетил матч «Трактора» с «Авангардом» в Челябинске
531 минуту назадФото
«Ак Барс» обыграл попытки «Авангарда» подписать Хмелевски, выложив видео с танцором в образе Майкла Джексона на роликах, врезающимся в столб
13сегодня, 14:51Видео
«Ак Барс» подписал контракт с Хмелевски на 2 года
21сегодня, 14:16
У «Салавата» нет задолженности по налогам, сообщили в УФНС. Клуб входит в топ-50 налогоплательщиков Башкирии, его отчисления в бюджет региона растут
4сегодня, 13:20
Хмелевски дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Металлургом» 27 сентября. Форвард отказался от контракта с казанцами на 5 лет («Матч ТВ»)
34сегодня, 12:32
Никитин о 0:2: «Амур» был более заряженным, чем ЦСКА. Нам не хватает понимания, как нужно начинать и контролировать игры, в этом заключается мастерство»
20сегодня, 12:21
«Салават» подписал пробные контракты с Хохлачевым и Берлевым
12сегодня, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Прошкин: «ЦСКА нужно время. На предсезонке у них был месяц, этого мало, чтобы понять систему тренера и отладить ее. Уверен, что Никитин найдет, как все исправить»
18 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Монреаль» против «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс»
сегодня, 15:02
«Салават» заплатит Хохлачеву и Берлеву по 100 тысяч рублей в месяц. Форварды подписали пробные контракты с уфимским клубом («Матч ТВ»)
3сегодня, 14:40
Салливан пригласил Тортореллу в штаб сборной США в роли «мудрого старца» на Турнир 4 наций. Джон в шутку ответил: «Передайте Салли, чтобы шел на хрен. Предпочитаю слово «опытный»
1сегодня, 13:59
Евгений Свечников перенес операцию на колене, сообщил тренер «Амура» Гальченюк. Форвард пропустит 3-4 недели
1сегодня, 13:33
Силаев об Овечкине: «Был моим кумиром всегда. Часто смотрю его видео, нарезки игр. Он может 1,5 часа давать интервью, говорит правильные слова»
сегодня, 13:08
Рашевский о СКА при Ларионове: «Все поменялось. Они стали менее силовой командой, но креатива теперь больше»
1сегодня, 12:55
Тренер «Амура» Гальченюк о 2:0 с ЦСКА: «Ребята были заряжены. Перед игрой была тихая раздевалочка, запредельный настрой. Но с таким соперником мы не можем побежать шашки наголо»
сегодня, 12:41
Пинчук о Шипачеве: «Делится опытом в любой момент: летим, едем – он вдруг начинает объяснять какие-то моменты. У «Динамо» Минск два таких лидера – Вадим и Стась»
сегодня, 11:46
Джиошвили о календаре «Динамо»: «Самый тяжелый у команд с Дальнего Востока. Грех жаловаться, когда ты в Москве»
сегодня, 10:41