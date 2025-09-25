Голышев дисквалифицирован на полгода за допинг. Форвард «Автомобилиста» может вернуться на лед 18 октября

Анатолий Голышев сообщил, что дисквалифицирован на полгода.

Игрок был отстранен за нарушение антидопинговых правил. Он сможет вернуться на лед в октябре.

«Заседание РУСАДА состоялось, меня отстранили на шесть месяцев, я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду», – сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев .

Напомним, в апреле стало известно, что капитан «Автомобилиста » сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.

В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ Голышев провел 52 матча и набрал 36 (13+23) баллов. В плей-офф на его счету было 2 (1+1) очка в 7 играх.