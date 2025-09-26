Голышев о подготовке к сезону: «Сейчас я готов меньше чем на 50 процентов. Обязательно еще наберу форму. Наконец-то могу потренироваться с «Автомобилистом»

Анатолий Голышев высказался о своей готовности к сезону.

Вчера стало известно , что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Он может вернуться на лед 18 октября.

– Сезон КХЛ уже в разгаре. Как вы готовились, и получится ли хорошо вернуться в «Автомобилист»?

– Да, я готовился и старался сам поддерживать себя в форме. Но скажу честно, сейчас я готов меньше чем на 50 процентов. У меня еще будет время на подготовку.

Наконец-то я могу потренироваться с командой. Я обязательно еще наберу форму. Ну и вообще это больше вопрос к нашему главному тренеру Николаю Николаевичу Заварухину, который определяет состав на матчи. Но я со своей стороны сделаю все, чтобы сыграть в первый же возможный день.

– Как сейчас оцените игру команды из Екатеринбурга?

– Идет небольшой спад, травмы. Это бывает. Будем возвращаться в коллектив, все налаживать, – сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.