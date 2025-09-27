  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Голышев о сборной: «Спасибо Ротенбергу. Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное – восстановить форму, сыграть за «Автомобилист»
1

Голышев о сборной: «Спасибо Ротенбергу. Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное – восстановить форму, сыграть за «Автомобилист»

Анатолий Голышев заявил, что примет вызов в сборную России, если заслужит.

В четверг стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

– Кто вас поддержал из хоккейного сообщества?

– Очень приятно, что я получил тысячи сообщений от самых разных людей. Даже ребята, с кем мало общаюсь, написали со словами поддержки. Говорили приятные слова: «Мы знаем, что ты не такой и никогда не будешь нечестно бороться, принимая допинг».

Колоссальная поддержка пришла ко мне со всей страны. Хочу сказать всем огромное спасибо!

– Если хоккеисты из КХЛ тоже с этим столкнутся, могут ли они к вам обратиться, чтобы вы объяснили, как и что надо делать? А то у людей начинается паника.

– Конечно, все сразу в шоке. В первую очередь, дай бог, чтобы люди с этим вообще не сталкивались. Но если так получилось, то пусть обращаются к моим адвокатам. Я понял, что они очень сильные. Они мне по‑настоящему помогли.

Роман Ротенберг вас поддержал и сказал, чтобы вы так сильно играли после возвращения, чтобы вас могли пригласить в декабре на международный турнир сборной.

– Очень приятно слышать такое от тренера российской сборной. Спасибо ему большое.

В данной ситуации для меня сейчас самое главное – восстановить форму, набрать кондиции и выйти в матчах за «Автомобилист». Начать снова доказывать, что я могу.

И если снова заслужу вызов в сборную, то приму его с радостью и приеду в Новосибирск [на Кубок Первого канала], – сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАнатолий Голышев
logoАвтомобилист
logoРоман Ротенберг
logoКубок Первого канала
сборная России U25
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoдопинг
дисквалификации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Голышев о подготовке к сезону: «Сейчас я готов меньше чем на 50 процентов. Обязательно еще наберу форму. Наконец-то могу потренироваться с «Автомобилистом»
сегодня, 17:57
Голышев о допинге: «У меня нашли псевдоэфедрин. Болел, выпил таблетки от простуды. Получилось, что один препарат столкнулся с другим, химическая реакция дала большую концентрацию»
19сегодня, 14:40
Голышев об отстранении на 6 месяцев за допинг: «Самая большая победа в моей жизни. Был большой стресс – слезы побежали, когда я вышел из зала заседания»
5сегодня, 12:13
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Детройтом», «Айлендерс» против «Нью-Джерси», «Эдмонтон» встретится с «Виннипегом»
сегодня, 20:52
«Сан-Хосе» показал форму в честь 35-го сезона клуба в НХЛ
1сегодня, 20:42Фото
Заварухин о 2:3 от «Локомотива»: «Набиваем шишки. Нужно четче использовать моменты. Понравились горящие глаза парней и живая скамейка»
сегодня, 20:20
Радулов и Сурин догнали Абросимова в гонке снайперов КХЛ. У них по 7 голов в 9 играх сезона
3сегодня, 19:48
Хартли о Фроузе: «Байрон – наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен»
2сегодня, 19:35
«Коламбус» поместил Федотова на драфт отказов
20сегодня, 19:22
Сурин набрал очки в 6-м матче подряд. У 19-летнего форварда «Локомотива» 7+3 в 9 играх сезона
4сегодня, 19:10
«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд. Команда Хартли идет на 1-м месте в КХЛ
1сегодня, 18:51
КХЛ. «Локомотив» победил «Автомобилист», «Динамо» Минск обыграло «Северсталь», «Лада» проиграла «Шанхаю»
41сегодня, 18:37
Десятков об игре «Лады»: «Ребята вспыхивают в определенных эпизодах, потом гаснут. Будут применяться хирургические методы. Видимо, кто-то потерял чувство страха за свое место»
1сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Каюмов о 3:2 с «Автомобилистом»: «Очень много удалений у нас, это непозволительная роскошь для «Локомотива». С этим нужно что-то делать»
сегодня, 20:57
Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»
2сегодня, 20:50
Квартальнов о 4:2 с «Северсталью»: «Непростой матч, в начале нас переигрывали. Выстояли, забили в большинстве. Шипачев мастеровито сыграл»
1сегодня, 20:08
Козырев о 2:4 от «Динамо» Минск: «Ключевым был 2-й период. У нас были удаления, у них есть игроки с высоким исполнительским мастерством. Это повлияло на результат»
сегодня, 19:57
Галлан о 4:1 с «Ладой»: «Кареев – главный герой этого матча, он очень много спасал нас. Сегодня была наша лучшая игра в большинстве с начала сезона»
сегодня, 18:58
Голышев о подготовке к сезону: «Сейчас я готов меньше чем на 50 процентов. Обязательно еще наберу форму. Наконец-то могу потренироваться с «Автомобилистом»
сегодня, 17:57
Владимир Плющев: «Салават» – молодцы. Они бьются, несмотря на потери в составе»
1сегодня, 17:47
«Лада» проиграла 7-й матч подряд – 1:4 от «Шанхая». Команда идет на последнем месте в КХЛ
1сегодня, 17:37
Алекс Лимож: «Квартальнов – самый эмоциональный тренер, с кем мне приходилось работать. Он очень азартный, хочет побеждать»
сегодня, 16:51
Владимир Плющев: «Станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Игрок интересный, но впишется ли он в коллектив, обстановка-то в клубе непростая»
1сегодня, 16:21