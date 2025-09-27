Голышев о сборной: «Спасибо Ротенбергу. Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное – восстановить форму, сыграть за «Автомобилист»

Анатолий Голышев заявил, что примет вызов в сборную России, если заслужит.

В четверг стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

– Кто вас поддержал из хоккейного сообщества?

– Очень приятно, что я получил тысячи сообщений от самых разных людей. Даже ребята, с кем мало общаюсь, написали со словами поддержки. Говорили приятные слова: «Мы знаем, что ты не такой и никогда не будешь нечестно бороться, принимая допинг».

Колоссальная поддержка пришла ко мне со всей страны. Хочу сказать всем огромное спасибо!

– Если хоккеисты из КХЛ тоже с этим столкнутся, могут ли они к вам обратиться, чтобы вы объяснили, как и что надо делать? А то у людей начинается паника.

– Конечно, все сразу в шоке. В первую очередь, дай бог, чтобы люди с этим вообще не сталкивались. Но если так получилось, то пусть обращаются к моим адвокатам. Я понял, что они очень сильные. Они мне по‑настоящему помогли.

– Роман Ротенберг вас поддержал и сказал, чтобы вы так сильно играли после возвращения, чтобы вас могли пригласить в декабре на международный турнир сборной.

– Очень приятно слышать такое от тренера российской сборной. Спасибо ему большое.

В данной ситуации для меня сейчас самое главное – восстановить форму, набрать кондиции и выйти в матчах за «Автомобилист». Начать снова доказывать, что я могу.

И если снова заслужу вызов в сборную, то приму его с радостью и приеду в Новосибирск [на Кубок Первого канала ], – сказал нападающий «Автомобилиста » Анатолий Голышев .