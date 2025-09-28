Денисенко о дубле в матче с «Металлургом»: «Что рассказывать? Бросал. Надо больше это делать, бросок – всегда голевой момент»

Григорий Денисенко высказался о победе «Ак Барса» над «Металлургом» (4:3).

Казанцы отыгрались с 0:3 и вырвали победу в матче FONBET КХЛ, 25-летний форвард сделал дубль.

– Какие впечатления после такого матча?

– Хорошие впечатления, после победы всегда приятно развить эти эмоции с ребятами в раздевалке. И очень важная победа, потому что начали мы не очень, а сейчас идет хороший выезд – обыграли «Барыс», здесь победили. Надо завершить победой над «Автомобилистом».

– За счет чего удалось перевернуть матч?

– Когда все вместе включаемся, не проигрываем единоборства, друг под друга открываемся, получается результат. И голы забиваем, и шайба все время у нас, а не у соперника.

– Расскажите про свои шайбы?

– А что рассказывать? Бросал. Бросок – это всегда голевой момент, два броска – два гола. Больше бросать надо.

– Какое впечатление у вас от дебюта Александра Хмелевски?

– Впечатления положительные, все в Лиге знают, что он мастеровитый игрок, хороший двусторонний центральный, с отличной энергетикой в команде. Только положительные эмоции от игры с ним.

– Он вам организовал гол. Хорошо, что пришел?

– Хорошо, конечно! Мы ждали, и результат вы видите сразу, – сказал Денисенко .