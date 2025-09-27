  • Спортс
  • Зарипов о победе «Ак Барса» над «Металлургом»: «Был удивлен. Виден просвет, нужно выравнивать ситуацию. Хмелевски не перевернет игру в одиночку, побеждать должна команда»
Зарипов о победе «Ак Барса» над «Металлургом»: «Был удивлен. Виден просвет, нужно выравнивать ситуацию. Хмелевски не перевернет игру в одиночку, побеждать должна команда»

Данис Зарипов оценил победу «Ак Барса» над «Металлургом» (4:3) в Fonbet КХЛ.

«В сегодняшней игре казанцам удалось одержать волевую победу над «Металлургом». Очень рад за команду. О чем это говорит? Уже виден просвет в игре всего коллектива. У «Ак Барса» есть хороший состав, просто нужно добавить ряд элементов для результативной игры.

Если говорить откровенно, то я немного удивлен сегодняшними результатами «Ак Барса». Пока сезон идет не в радость болельщикам из Татарстана. В моей карьере тоже бывали разные ситуации. Сейчас только начало сезона.

«Ак Барсу» нужно подобрать ключ для понимания и разгадки нынешней ситуации. На данный момент команда подошла к той черте, когда нужно обязательно нужно выравнивать ситуацию, иначе потом будет поздно. Появление Хмелевски дополнительно внесет определенную лепту в игру казанцев. Он может добавить свежести в некоторых моментах.

Сейчас в целом команде необходимо собраться и исправлять ситуацию. В одиночку Хмелевски не сможет перевернуть всю игру. Побеждать должна вся команда. Я не сомневаюсь, что ситуация в скором времени исправится», – сказал экс-форвард «Ак Барса» Данис Зарипов.

Чудо-камбэк «Ак Барса» с «Магниткой»: 0:3 в 4:3. А точно проблемы у них?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
