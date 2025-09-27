  • Спортс
  • Хмелевски о дебюте за «Ак Барс»: «Топ-клуб, большая честь играть за него. Меня встретили с распростертыми объятыми. Партнеры хорошие, мастерства много»
Саша Хмелевски высказался о дебюте за «Ак Барс».

Казанский клуб выменял форварда у «Салавата» 23 сентября. Он дебютировал в игре против «Металлурга» (4:3), сделав результативную передачу.

– Вы проигрывали 0:3, но смогли отыграться в третьем периоде. Какие впечатления?

– Пацаны – молодчики, вытащили игру на характере. Это очень важная победа, потому что нам нужно подниматься в таблице.

– Как вам партнеры по звену?

– Партнеры очень хорошие, мастерства много, я сам мог сыграть чуть получше. Тяжеловато было, не катался пять дней, но это не отменяет претензий, мне нужно лучше играть. Очень рад, что вытащили игру.

– Тем не менее, вы поучаствовали в победной шайбе, снова забиваете «Металлургу».

– Просто я слишком часто играю в Магнитогорске, еще с предсезонки начали. Рад, что помочь команде.

– Как вас встретили в клубе и в команде?

– Встретили все с распростертыми объятыми. «Ак Барс» – топовый клуб, большая честь играть за него, я очень рад.

– Стилистически «Ак Барс» вам подходит или вы привыкли к другому хоккею?  

– Дело не в «Ак Барсе», а во мне – нужно привыкнуть к новым партнерам, быстро всему научиться. Игр много, времени нет, нужно поскорее все понять.

– Как вы оказались в «Ак Барсе»?

– Не важно, как я оказался здесь или там. Главное, что сейчас я в «Ак Барсе», рад играть здесь, и это самое главное, – сказал Саша Хмелевски

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
