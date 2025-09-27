  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин об упущенных 3:0 с «Ак Барсом»: «Пока жареный петух не клюнет, у половины команды все идет мимо ушей. Это должно было случиться»
4

Разин об упущенных 3:0 с «Ак Барсом»: «Пока жареный петух не клюнет, у половины команды все идет мимо ушей. Это должно было случиться»

Андрей Разин прокомментировал поражение «Металлурга» от «Ак Барса».

Магнитогорцы уступили дома со счетом 3:4, ведя 3:0 по ходу встречи.

– Это должно было когда‑нибудь случиться, сегодня не отстояли. Можно говорить, что не настроились на третий период, рано поверили в победу. Но к этому все шло.

Нужно сделать правильные выводы. Жизнь – лучший учитель. Обычно, когда говоришь, у половины команды все идет мимо ушей. Но пока сам на это не напорешься и жареный петух не клюнет. Надеюсь, это будет нам уроком.

– Что сегодня не сработало, чтобы остановить намечающийся камбек?

– Инстинкт самосохранения. Звоночек был еще во втором периоде. Видимо, не достучался до команды во втором перерыве, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» может переподписать контракт с Толчинским на фоне возможного прихода Кузнецова. Форвард получает 80 млн рублей в год («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoАк Барс
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о Толчинском и Бараке: «Знаете Лобановского? Он сказал, что у футболистов есть 3 стадии. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью – когда говорят, но не играют»
115 сентября, 02:45
Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»
914 сентября, 18:14
Разин после 6:3 с «Ак Барсом»: «Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса»
1014 сентября, 16:59
Главные новости
Ги Буше после 5:2 с «Салаватом»: «У «Авангарда» непростая 4-матчевая серия, плох в ней был только 1 период против «Трактора». Наша задача – быть лучшими все 60 минут»
1 минуту назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Нэшвиллом», «Монреаль» встретится с «Торонто», «Филадельфия» против «Бостона»
126 минут назад
КХЛ. СКА играет с «Сочи», «Металлург» уступил «Ак Барсу», «Авангард» победил «Салават Юлаев»
20033 минуты назадLive
Гатиятулин о Хмелевски: «В раздевалку «Ак Барса» зашел с улыбкой, первые слова были об огромном желании помочь. Мастеровитый игрок, любой тренер хотел бы такого»
341 минуту назад
Овечкин тренируется с «Вашингтоном» в бесконтактном свитере. Ранее он занимался индивидуально из-за травмы
53 минуты назад
«Сибирь» упустила преимущество 2:0 и 4:2, проиграв «Барысу» – 4:6. Победный гол забил Маккошен
9сегодня, 14:24
«Авангард» победил «Салават» в гостях – 5:2. Уфимцы проиграли 6-й матч подряд и идут последними на Востоке
24сегодня, 14:10
«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и победил «Металлург» – 4:3. Магнитогорцы уступили впервые за 6 матчей
17сегодня, 13:56
Лимож о рекорде Овечкина: «Ребенок внутри меня был счастлив – не думал, что кто-то превзойдет Гретцки. Все сошли с ума, в хорошем смысле»
1сегодня, 13:45
Михаил Пореченков о хоккейных фанатах в России: «Страсть немного подугасла. Много грустного происходит в нашей жизни, но унывать нельзя – нужно снова зажечь искру»
2сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин о СКА: «Команда мобильная, в силовой хоккей играет. Задача выйти в плей-офф, где-то выиграли, где-то проиграли – это начало чемпионата»
16 минут назад
Рыков из «Трактора» хотел бы пообщаться с Вангой: «Спросил бы о профессиональном будущем – получится у меня или нет»
сегодня, 13:33
Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты» и отправится в АХЛ. Голкипер дважды был в программе помощи игрокам
сегодня, 12:09
Форвард «Трактора» Рыков о Гру: «Может такие слова сказать, после которых я не могу уснуть. Он умеет залезть в голову и замотивировать»
2сегодня, 11:43
Плющев о слухах про Кузнецова в «Металлурге»: «Все лето говорили, что Евгений ищет варианты за океаном. Но у клуба большие задачи, это один из лидеров КХЛ»
сегодня, 11:12
Гончаров об игроках КХЛ: «Радулов – самый наглый в хорошем смысле. Это любовь к хоккею – у него в крови, что нельзя проигрывать»
2сегодня, 10:12
Пругова о пренебрежении к женскому хоккею: «Тенденция еще присутствует, к сожалению. Не претендуем быть наравне с мужским, но это олимпийская дисциплина со своей красотой»
сегодня, 09:28
Евгений Артюхин: «Динамо» выбирается из кризиса и находит свою игру. Тренерский штаб знает, что делать – ситуация выправится»
сегодня, 09:17
Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр – великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»
1сегодня, 08:31
Торторелла о «Филадельфии»: «Увольнение за 9 матчей до конца сезона – немного странно. У нас с генменеджером были разногласия насчет дисциплины одного игрока»
4сегодня, 08:21