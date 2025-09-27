Разин об упущенных 3:0 с «Ак Барсом»: «Пока жареный петух не клюнет, у половины команды все идет мимо ушей. Это должно было случиться»
Магнитогорцы уступили дома со счетом 3:4, ведя 3:0 по ходу встречи.
– Это должно было когда‑нибудь случиться, сегодня не отстояли. Можно говорить, что не настроились на третий период, рано поверили в победу. Но к этому все шло.
Нужно сделать правильные выводы. Жизнь – лучший учитель. Обычно, когда говоришь, у половины команды все идет мимо ушей. Но пока сам на это не напорешься и жареный петух не клюнет. Надеюсь, это будет нам уроком.
– Что сегодня не сработало, чтобы остановить намечающийся камбек?
– Инстинкт самосохранения. Звоночек был еще во втором периоде. Видимо, не достучался до команды во втором перерыве, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
