«Металлург» может переподписать контракт с Толчинским на фоне возможного прихода Кузнецова. Форвард получает 80 млн рублей в год («СЭ»)

«Металлург» может переподписать контракт с Сергеем Толчинским.

По информации «Спорт-Экспресса», это связано с потенциальным переходом Евгения Кузнецова в магнитогорский клуб.

Отмечается, что по действующему соглашению зарплата Толчинского составляет 80 млн рублей в год.

В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ форвард провел 6 матчей за «Металлург » и набрал 1 (0+1) очко при среднем игровом времени 12:22.

Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ