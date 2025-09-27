Гончаров об игроках КХЛ: «Радулов – самый наглый в хорошем смысле. Это любовь к хоккею – у него в крови, что нельзя проигрывать»
Максим Гончаров назвал Александра Радулова самым наглым хоккеистом в КХЛ.
39-летний форвард «Локомотива» набрал 11 (7+4) очков в 9 матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ.
«Самым «наглым» в хорошем смысле я бы назвал Александра Радулова. Он всегда был таким и таким же остался. Возрастной уже игрок, но в плане накала и его страсти к хоккею вообще ничего не меняется.
Это все любовь к хоккею. У него буквально в крови эта история, что ни в коем случае нельзя проигрывать. В обычной жизни он спокойный, но когда включается соревновательный момент, у Радулова это ярко выражено», – бывший клубов КХЛ Максим Гончаров.
Радулов и Сурин догнали Абросимова в гонке снайперов КХЛ. У них по 7 голов в 9 играх сезона
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости