Гончаров об игроках КХЛ: «Радулов – самый наглый в хорошем смысле. Это любовь к хоккею – у него в крови, что нельзя проигрывать»

Максим Гончаров назвал Александра Радулова самым наглым хоккеистом в КХЛ.

39-летний форвард «Локомотива » набрал 11 (7+4) очков в 9 матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ.

«Самым «наглым» в хорошем смысле я бы назвал Александра Радулова . Он всегда был таким и таким же остался. Возрастной уже игрок, но в плане накала и его страсти к хоккею вообще ничего не меняется.

Это все любовь к хоккею. У него буквально в крови эта история, что ни в коем случае нельзя проигрывать. В обычной жизни он спокойный, но когда включается соревновательный момент, у Радулова это ярко выражено», – бывший клубов КХЛ Максим Гончаров .

