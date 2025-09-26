Боб Хартли оценил игру нападающего Байрона Фроуза.

«Локомотив» в пятницу обыграл «Автомобилист » в овертайме со счетом 3:2.

– Очень важная домашняя победа. Хотим радовать наших болельщиков. Было много удалений, игра была рваная.

– Николаев вернулся в состав. Как вам его игра?

– Я говорил после прошлой игры, что после игр мы обсуждаем игрока и команду в целом. Николаев хорошо тренировался и заслужил этот шанс. Мне понравилось, как он играл.

– Радулов, Сурин, Иванов. В чем секрет «химии» ваших игроков?

– Они играют агрессивно, находят друг друга на площадке. Они хорошо чувствуют друг друга.

– Чего не хватает Байрону?

– Байрон – наш воин и боец. Он делает много грязной работы. Я им доволен.

– На чем делали акцент в последней пятиминутке?

– У нас есть сочетания, которые запланированы на овертайм. Мы рады, что болельщики ушли довольными.

– Много очков набрали дома. Как‑то особенно влияет поддержка болельщиков?

– Наши болельщики вдохновляют команду. Даже на разминке их слышно. Это ценно и помогает нам в игре дома, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд. Команда Хартли идет на 1-м месте в КХЛ