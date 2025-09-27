Гончаров о силовых приемах: «Хороший хит – это всегда особый кайф. Гусева или Асетова из «Барыса» я бы одинаково впечатал, с любым нападающим можно получить удовольствие»
Максим Гончаров назвал силовые приемы кайфом для защитника.
«Кого из действующих форвардов КХЛ я бы хотел бортануть? Когда у защитника получается сделать хороший хит – это всегда особый кайф. Выглядит очень красиво. Целенаправленно кого-то я бы не хотел впечатать в борт. Мне без разницы, с кем в ступать в единоборство. Самое главное, чтобы хит получился хорошим.
Гусева из московского «Динамо» или Асетова из «Барыса» я бы одинаково впечатал. С любым нападающим можно получить одинаковое удовольствие. Если хит получается красивым и крутым, то мне все равно – какая фамилия у игрока», – сказал бывший защитник «Авангарда», «Салавата» и «Спартака».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
