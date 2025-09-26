  • Спортс
  • Радулов и Сурин догнали Абросимова в гонке снайперов КХЛ. У них по 7 голов в 9 играх сезона
3

Радулов и Сурин догнали Абросимова в гонке снайперов КХЛ. У них по 7 голов в 9 играх сезона

Александр Радулов и Егор Сурин догнали Руслана Абросимова в гонке снайперов КХЛ.

39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил гол в матче против «Автомобилиста» (3:2 ОТ). Теперь на его счету 11 (7+4) очков в 9 играх сезона. 

19-летний форвард «Локомотива» Егор Сурин набрал 2 (1+1) балла в этой игре. На его счету 10 (7+3) очков в 9 матчах.

Они догнали 24-летнего форварда «Северстали» Руслана Абросимова в гонке снайперов, разделив с ним 1-е место.

В активе Абросимова 9 (7+2) баллов в 9 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
