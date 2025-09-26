Барков может пропустить регулярный чемпионат из-за травмы колена. Капитану «Флориды» потребовалась операция
Александр Барков может пропустить регулярный чемпионат из-за травмы колена.
Как сообщает Sportsnet, ожидается, что форвард «Флориды» пропустит несколько месяцев, что ставит под угрозу весь сезон и, по сути, лишает его возможности представлять Финляндию на Олимпийских играх-2026.
Ранее тренер «Флориды» Пол Морис сообщил, что форварду потребовалась операция на правом колене.
Напомним, Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды» в четверг. Нападающему «Пантерс» потребовалась помощь, чтобы покинуть лед.
В сезоне-2024/25 нападающий провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 71 (20+51) балл. В плей-офф он отметился 22 (6+16) очками в 23 играх.
По итогам сезона Барков выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
