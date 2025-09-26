Баркову потребовалась операция на правом колене. Капитан «Флориды» получил травму на тренировке

Александру Баркову потребовалась операция на правом колене.

Об этом сообщил тренер «Флориды» Пол Морис . Он также отметил, что «Пантерс» надеются получить больше информации об игроке позднее в течение дня.

«Барки сейчас на операции. Когда он выйдет, мы получим окончательную информацию о том, как прошла операция, и предоставим вам всю информацию, она будет довольно подробной. Мы будем предельно откровенны в этом вопросе. Надеюсь, это произойдет позже сегодня», – сказал Морис.

Напомним, Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды» в четверг. Нападающему «Пантерс» потребовалась помощь, чтобы покинуть лед.