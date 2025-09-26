  • Спортс
  • Баркову потребовалась операция на правом колене. Капитан «Флориды» получил травму на тренировке
6

Баркову потребовалась операция на правом колене. Капитан «Флориды» получил травму на тренировке

Александру Баркову потребовалась операция на правом колене.

Об этом сообщил тренер «Флориды» Пол Морис. Он также отметил, что «Пантерс» надеются получить больше информации об игроке позднее в течение дня.

«Барки сейчас на операции. Когда он выйдет, мы получим окончательную информацию о том, как прошла операция, и предоставим вам всю информацию, она будет довольно подробной. Мы будем предельно откровенны в этом вопросе. Надеюсь, это произойдет позже сегодня», – сказал Морис. 

Напомним, Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды» в четверг. Нападающему «Пантерс» потребовалась помощь, чтобы покинуть лед.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
