2

Барков получил травму на тренировке «Флориды»

Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды».

Нападающему «Пантерс» потребовалась помощь, чтобы покинуть лед. Вероятно, он получил травму ноги.

Главный тренер Пол Морис сообщил, что Александр Барков пройдет обследование. «Флорида» ожидает новостей о состоянии игрока в пятницу. 

«Пантерс» начнут сезон 8 октября матчем против «Чикаго».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
logoАлександр Барков
logoНХЛ
травмы
logoПол Морис
logoФлорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Сибири» Приски об игре за «Флориду»: «Все впечатлили. У Баркова универсальное хоккейное чутье, у Райнхарта – элитный игровой интеллект»
22 сентября, 07:50
Кучеров стал самым высокорейтинговым вингером в NHL 26. Василевский – в топ-2 вратарей
1027 августа, 09:06Фото
Макдэвид – лучший центр НХЛ по версии сайта лиги. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кросби – 5-й, Мэттьюс – 7-й, Ахо – 13-й, Селебрини – 19-й
1821 августа, 03:12
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Монреаль» против «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс»
137 минут назад
Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах
1сегодня, 21:22
Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Михаил – народный артист России»
4сегодня, 20:35Фото
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут. Надо оставаться скромными, голодными до побед, стоит только снять ногу с педали газа – проиграешь»
3сегодня, 19:58
«Миннесота» показала форму к 25-летию клуба
1сегодня, 19:48
Ливо догнал Лиможа и Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. Форвард «Трактора» набрал 11 очков в 7 матчах
5сегодня, 19:21
Ги Буше о матчах против канадских тренеров: «В каждой игре выкладываюсь на 100%, подхожу с мыслью: «Сделай или умри». Это не зависит от соперника»
сегодня, 18:38
Бенн пропустит начало сезона из-за коллапса легкого. Капитан «Далласа» перенес операцию
сегодня, 18:24
Дыняк об «Ак Барсе»: «Мы не были в кризисе, все нормально и под контролем. У нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина»
8сегодня, 17:58
Гатиятулин после 2:1 с «Барысом»: «И на площадке, и в своих головах играем сами против себя. У нас хватает игроков, которые шли по графику очко за игру в прошлом сезоне, сейчас показатель упал»
6сегодня, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»
39 минут назад
Галлан о Петербурге: «Недавно катался на лодке по рекам и каналам, было невероятно красиво. Похожую прогулку мы делали и в Москве – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура»
50 минут назад
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»
59 минут назад
Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»
сегодня, 20:59
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
сегодня, 20:19
Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»
1сегодня, 19:31
Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»
сегодня, 18:59
Билялов об «Ак Барсе»: «Если будем выгрызать победу в каждом матче, можно говорить, что выходим из кризиса. Две следующие игры будут основополагающими»
1сегодня, 18:53
Кравец об 1:2 от «Ак Барса»: «В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но мастерства в завершении не хватило. Хорошая игра в плане самоотдачи, движения, работы»
сегодня, 18:44
Гру о 5:1 с «Авангардом»: «Мы видели упорную борьбу на льду, наш первый период – один из лучших в сезоне. Мыльников сыграл великолепно»
3сегодня, 17:41