Барков получил травму на тренировке «Флориды»
Александр Барков получил повреждение на тренировке «Флориды».
Нападающему «Пантерс» потребовалась помощь, чтобы покинуть лед. Вероятно, он получил травму ноги.
Главный тренер Пол Морис сообщил, что Александр Барков пройдет обследование. «Флорида» ожидает новостей о состоянии игрока в пятницу.
«Пантерс» начнут сезон 8 октября матчем против «Чикаго».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
