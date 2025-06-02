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  • Барков выиграл «Селки» и «Кинг Клэнси Трофи». О победе объявили дети из больницы, которой капитан «Флориды» пожертвовал 420 тысяч долларов
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Барков выиграл «Селки» и «Кинг Клэнси Трофи». О победе объявили дети из больницы, которой капитан «Флориды» пожертвовал 420 тысяч долларов

Александр Барков в 3-й раз выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ.

Капитан «Флориды» стал обладателем «Селки Трофи», обогнав в голосовании Сэма Райнхарта («Флорида») и Энтони СиреллиТампа-Бэй»).

Барков уже брал награду в прошлом сезоне и в сезоне-2020/21.

Форвард «Флориды» также выиграл «Кинг Клэнси Трофи». Награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Сегодня «Флорида» устроила презентацию-сюрприз для игрока. Барков находился на собрании команды на тренировочной базе «Пантерс», когда ему вручили награды. О победе игрока объявили дети из детской больницы Джо Ди Маджио.

«Спасибо за победу во всех этих играх, я так горжусь вами, ребята, мы просто хотим сделать Баркову подарок. Принесите подарок!» – сказал один из мальчиков по имени Кейден.

После этого Баркову вручили «Кинг Клэнси Трофи».

«Спасибо вам, ребята. Я знаю, что у меня сейчас не так много времени, чтобы видеться с вами в больнице, поэтому мы очень ценим, что вы приехали сюда», – сказал Барков. 

После этого в комнату вкатили стол с «Селки Трофи».

«Очень удивлен. Я вообще этого не ожидал. Когда принесли еще один трофей, это было для меня настоящим потрясением. Я действительно польщен этой наградой», – отметил Барков.

Барков, выступающий под 16-м номером, жертвует 1600 долларов за каждый гол и 800 долларов за каждую передачу в детскую больницу. Общая сумма пожертований с 2019 года составила 420 тысяч долларов.

Александр Барков набрал 71 (20+51) очко в 67 играх регулярки-2024/25 и занял второе место по игровому времени среди форвардов «Флориды» (20:15 в среднем за матч, 3:17 в большинстве, 1:31 в меньшинстве).

29-летний форвард выиграл 56,5% вбрасываний (580 из 1026), стал вторым в команде по перехватам (34) и разделил третье место среди форвардов клуба с 54 блок-шотами. В его активе 4 (1+3) очка в меньшинстве. 

В плей-офф на его счету 17 игр и 17 (6+11) очков.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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