Кулик о переходе в «Салават»: «Ребята приняли хорошо, в бытовом плане все супер. Очень хорошая организация, раздевалка. Есть все, что нужно для работы»

Евгений Кулик высказался о своем переходе в «Салават Юлаев».

23 сентября клуб подписал Кулика до конца сезона.

– Все отлично. Давно не тренировался с командой, пару-тройку дней нужно втянуться, вспомнить все.

В бытовом плане все супер, ребята приняли хорошо, многих знаю. Очень хорошая организация, хорошая раздевалка. Есть все, что нужно для работы.

– Насколько непривычно было проходить так предсезонку? Привыкли всегда находиться в команде.

– Да, необычный опыт. Первый раз, когда я оказался без команды. Но что поделать, каждый может с этим столкнуться. Готовился сам. Конечно, это не совсем полноценная предсезонка, но буду добирать форму.

– Насколько долго раздумывали над предложением «Салавата Юлаева»?

– Хотелось уже работать, выйти из дома. Так что быстро посовещался с родными и решил, что надо ехать.

– Сегодня уже была интенсивная тренировка. Насколько это было непросто?

– Думаю, ребята уже привыкшие, не устали (смеется). Немного поднаелся, непривычно, конечно, но ничего, это наша работа, я втянусь и все будет нормально.

– Неоднократно играли в Уфе в командах соперника. Помните, как болеют на арене?

– Конечно, здесь всегда шикарная атмосфера, тяжело было играть в Уфе против «Салавата Юлаева», сложно было приезжать сюда в качестве соперника. Надеюсь, что на обратной стороне будет много плюсов, – сказал защитник «Салавата Юлаева » Евгений Кулик .