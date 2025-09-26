Прошкин о «Салавате»: «Ушли все лидеры, никаких ожиданий от сезона не осталось. Возможно, в плей-офф смогут выйти. Занять 3-е место – это из области фантастики»

Виталий Прошкин считает, что у «Салавата» не осталось ожиданий от сезона.

Уфимский клуб занимает последнее место в Восточной конференции FONBET КХЛ с 4 очками в 7 играх.

«В «Салавате» с самого начала сезона осознавали свои проблемы с бюджетом. Когда из команды ушли основные игроки, никаких ожиданий от текущего сезона не осталось.

Возможно, уфимцы смогут выйти в плей-офф. Но чтобы занять третье место, как в прошлом году... Это будет чем-то из области фантастики.

Ушли все лидеры: забивные ребята, иностранцы. Чтобы найти им замену среди своих, местных игроков, нужно время. За год этого не сделаешь. Будем надеяться, что оставшиеся игроки смогут заменить ушедших лидеров и побороться за плей-офф», – сказал трехкратный чемпион России и бывший игрок «Салавата Юлаева ».